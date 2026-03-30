"Поколението Z може да промени нещата"

"Обичам България и силно вярвам, че нашето поколение може да промени нещата" - заяви младата певица Мона в студиото на "Събуди се" по NOVA, където разказа за своя път към музиката, вдъхновението от българския фолклор и създаването на собствен стил, съчетаващ традиция с модерното. Него тя сама определя като "GEN Z фолклор". По думите ѝ връзката с традициите е дълбоко лична и идва още от детството. "Цялата емоция около фолклора винаги е принадлежала на сърцето ми", обясни Мона. Макар да е имала колебания относно творческия си път, тя успява да открие себе си в правилния момент.

Фотограф: Иван Митев

Личните истории

Оказва се, че Мона не е планирала да се занимава професионално с музика и дори е учила реклама в Нов български университет. "Цял живот си мислех, че ще стана бизнесдама, но музиката потръгна страхотно", каза тя.

Важен момент в нейното развитие е 2024 година, когато за първи път гледа "Евровизия" на живо. "Тогава нещо в мен се пробуди и осъзнах, че има друг начин да живеем този живот", уточни певицата. Именно тогава тя започва да създава авторска музика и пише песента "Жива" - първата песен от трилогията, която включва "Сила" и "Давам".

Изпълнителката, която бе част от националната селекция за "Евровизия", сподели и личната страна на своя път, като разказа, че музиката е била нейно спасение в трудни моменти. Вдъхновение получава и от своята прабаба, която е била народна певица. "Музиката се превърна в най-ценното ми нещо", каза тя и подчерта, че в песните ѝ се крият истински емоции и лични истории.

