МУЗИКАУТОР И НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ разширяват сътрудничеството си за развитие на творческите индустрии

Свързването на младите хора е в основата на просперитета на обществото и тогава, когато те са смислени, а вярвам, че хората на изкуството са такива, това само по себе си е едно от красивите неща в живота.

Това каза изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров пред камерите на Actualno.com, във връзка с разширяването на партньорството между авторскоправната индустрия и Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ).

На 30.03, двете институции поставиха подписите си под рамково споразумение за сътрудничество, в подкрепа на развитието на творческите индустрии. Споразумението бе подписано от чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев, ректор на НАТФИЗ, и от Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Вече пет години НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и МУЗИКАУТОР, си партнират тясно в рамките на националната инициатива за създаване на училищни химни „Светилник“.

Изграждането на визуална идентичност на химните е част от факултетната програма на студентите от направление „Екранни изкуства“ от самото начало на инициативата през 2021 г. Споразумението е институционален ангажимент с дългосрочен ефект - то формализира споделена визия и отваря канал за разширено сътрудничество между студентите на Академията и авторската общност в музикалното изкуство в България.

„С този акт МУЗИКАУТОР и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, водени от споделеното разбиране, че музикалните и аудиовизуалните изкуства са стратегически фактор за културното развитие и образованието, изразяват обща воля за сътрудничество в полза на младите творци и обществото. Това е най-естественото партньорство с огромен потенциал за подкрепа на творчеството“, каза Димитров.

В рамките на партньорството студентски екипи ще работят по проекти, които стимулират новото творчество на млади и утвърдени български автори под наставничеството на преподаватели от Академията.

Повече от събитието - вижте в репортажа.