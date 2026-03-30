Увеличават се случаите на морбили у нас

Общо 43 случая на морбили са регистрирани в три области в страната. От тях 37 са в община Бяла Слатина, 2 в община Плевен и по 1 случай в общините Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч. Лабораторно потвърдени са 21 проби, като за останалите това се очаква. Най-много са заболелите деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Двама са възрастните пациенти. Мъж на 25 г., който живее в община Ловеч и жена на 48 г., която живее в община Плевен.

Още: Проф. Кеворкян: Морбили се предава бързо, 1 болен може да зарази до 18 души

Всеки случай на морбили своевременно се съобщава и регистрира в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболеваемост от морбили, паротит и рубеола в България. Провеждат се епидемиологични проучвания за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари.

Още: Морбилите са агресивно заболяване: Епидемиолог каза, че има лекари, които не искат да поставят ваксини

Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя. Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация/реимунизация срещу морбили.

Още: Румъния не може да се пребори с болестта морбили: Защо?

Министерството на здравеопазването отново призовава всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок. Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му.