Правителството на Гюров:

За пореден път: Иранска балистична ракета е свалена над Турция

30 март 2026, 19:25 часа 393 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За пореден път: Иранска балистична ракета е свалена над Турция

В небето над Турция е била свалена ракета, изстреляна от Иран. Това съобщи турското министерство на отбраната. Твърди се, че ракетата е била унищожена от средствата за противовъздушна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие.

„Балистичен снаряд, за който бе установено, че е изстрелян от Иран и е навлязъл във въздушното пространство на Турция, бе неутрализиран от средствата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Вземат се всички необходими мерки решително и без колебание срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното пространство на страната ни, а всички събития в региона се наблюдават отблизо, като приоритет се дава на националната ни сигурност“, се казва в изявление на турското министерство на отбраната.

Това е четвъртият път, в който бива свалена иранска ракета над територията на Турция. По-рано този месец три други ракети бяха прехванати от системи на НАТО, което накара Анкара да отправи протест и предупреждение към Техеран. Иран категорично отрече да е наредил тези изстрелвания и предложи създаването на съвместна комисия с Турция за разследване на случая. При сегашния случай все още няма официална позиция от Техеран. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Турция НАТО балистична ракета иранска ракета война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес