За пореден път: Иранска балистична ракета е свалена над Турция

В небето над Турция е била свалена ракета, изстреляна от Иран. Това съобщи турското министерство на отбраната. Твърди се, че ракетата е била унищожена от средствата за противовъздушна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие.

„Балистичен снаряд, за който бе установено, че е изстрелян от Иран и е навлязъл във въздушното пространство на Турция, бе неутрализиран от средствата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Вземат се всички необходими мерки решително и без колебание срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното пространство на страната ни, а всички събития в региона се наблюдават отблизо, като приоритет се дава на националната ни сигурност“, се казва в изявление на турското министерство на отбраната.

Това е четвъртият път, в който бива свалена иранска ракета над територията на Турция. По-рано този месец три други ракети бяха прехванати от системи на НАТО, което накара Анкара да отправи протест и предупреждение към Техеран. Иран категорично отрече да е наредил тези изстрелвания и предложи създаването на съвместна комисия с Турция за разследване на случая. При сегашния случай все още няма официална позиция от Техеран.

