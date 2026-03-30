Нови удари по петролни и оръжейни обекти в Иран, Кувейт и Саудитска Арабия пак свалят дронове (ВИДЕО)

Нефтохимическата компания Tabriz Petrochemical в иранския град Табриз (в Северозападен Иран) съобщи, че в ранните часове на понеделник, 30 март, част от нейните промишлени съоръжения са били поразени от въздушен удар и че аварийните екипи са овладели последвал пожар. „Ситуацията е напълно под контрол и пожарът е овладян“, се посочва в изявление на фирмата, като се добавя, че инженерите оценяват техническите последици и мащаба на щетите. Тази част от Иран по принцип е обстрелвана от Израел, а на юг предимно действат Съединените щати.

Днес бяха нанесени въздушни удари и по райони в близост до рафинерията в Абадан (Западен Иран), като според видеозапис, получен от опозиционната телевизия Iran International, заради експлозиите в околността се издига гъст дим.

Airstrikes struck areas near the Abadan refinery on Monday, with heavy smoke seen rising from explosions in the vicinity, according to a video received by Iran International. pic.twitter.com/yZNzeIixw3 — Iran International English (@IranIntl_En) March 30, 2026

Около 40 обекта за оръжия в Техеран са поразени за два дни

Израелската армия съобщи днес, че през нощта е нанесла удари по допълнителни обекти за производство и изследване на оръжия в иранската столица Техеран. Това е част от по-широка кампания през последните два дни, насочена срещу съоръжения, свързани с производството на ракети.

В свое изявление военните заявиха, че около 40 обекта са били ударени при мащабни въздушни операции през последните два дни. Те посочиха, че сред целите са били съоръжение, използвано за сглобяване на ракети "земя-въздух" с голям обсег, обект за производство на компоненти за противотанкови и противовъздушни ракети, както и съоръжение, свързано с производството, изследването и разработването на двигатели за балистични ракети.

Кувейт и Саудитска Арабия прехванаха дронове

Националната гвардия на Кувейт съобщи в понеделник, че е пресякла пет дрона в райони под нейна отговорност, съобщи държавната информационна агенция KUNA. Говорителят на Националната гвардия бригаден генерал Джадаан Фадел каза, че това пресичане е част от продължаващите усилия за укрепване на националната сигурност, защита на жизненоважни стратегически обекти и противодействие на потенциални заплахи.

Фадел заяви, че Националната гвардия работи в тясно сътрудничество с кувейтската армия, Министерството на вътрешните работи и пожарната служба, като добави, че силите са в състояние на висока бойна готовност, за да се справят с всякаква заплаха за сигурността, суверенитета или стабилността на страната. А такива заплахи продължават да идват от Иран - в отговор на атаките на САЩ и Израел.

Междувременно Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че през последните няколко часа са били прехванати пет дрона над нейна територия. Страната също попада редовно под ударите на иранския режим заради американските военни бази на своя територия.

Атаки на Израел в Газа и срещу "Хизбула"

Най-малко трима души са загинали при израелски удар южно от град Газа в Ивицата Газа. Засега не е ясна целта на атаката, съобщава мониторинговият канал De Re Militari.

Според The Times of Israel пък израелската армия е нанесла удар по южната част на ливанската столица Бейрут, където е нацелена инфраструктура на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

Трима израелски войници са сериозно ранени при атаки на "Хизбула" в Южен Ливан вчера, 29 март. Има и други пострадали, съобщи армията на страната. При един от случаите противотанков снаряд е ранил сериозно двама войници, а при друг става въпрос за атака с дрон, при който е пострадал сериозно още един войник. Всички са откарани в болница.

