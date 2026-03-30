Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

30 март 2026, 12:06 часа 236 прочитания 0 коментара
Снимка: Gerd Eichmann / CC BY-SA 4.0
След международно възмущение: Израел ще даде достъп до Божи гроб

Израел смекчи позицията си след международния натиск да осигури достъп до храма "Възкресение Христово" в Йерусалим. Във вчерашния ден, 29 март, израелската полиция не позволи на латинския патриарх в Йерусалим Пиербатиста Пицабала да отслужи литургия за католическата Цветница в храма.

Италианският премиер Джорджа Мелони определи инцидента на Цветница като "обида не само за вярващите, но и за всяка общност, която зачита религиозната свобода". От своя страна, външният министър Антонио Таяни извика за консултации посланика на Израел в Рим във връзка със случая, предаде италианската новинарска агенция АНСА. 

Първоначално израелските власти аргументираха действията си със "съображения за сигурност" на фона на войната с Иран. Израелската позиция обаче предизвика международно възмущение. Впоследствие премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Пицабала "незабавно ще получи пълен достъп" до храма на Божи гроб – едно от най-важните свещени места за християнството.

Още: Италия и Франция с остри реакции към Израел заради спряна служба в Йерусалим

Елена Страхилова Отговорен редактор
