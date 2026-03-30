Режисьорът Стоян Радев с „Икар“ за „Берлин, Берлин“: Наградите насърчават смелостта в театъра

Режисьорът Стоян Радев гостува в предаването „Лице в лице“ по bTV, след като спечели голямата награда Икар за постановката Берлин, Берлин. Той подчерта, че отличието е донесло „много радост“ на театъра в Пловдив и е напълно заслужено.

Радев съобщи, че спектакълът вече е гостувал в София през февруари, а нови представления се очакват през май в Сатиричен театър „Алеко Константинов“. По думите му наградите имат важна роля – те насърчават артистите да бъдат по-смели и помагат на публиката да се ориентира сред разнообразието от заглавия. „Работим за публиката и общуването с нея е най-важно“, заяви режисьорът. Според него отличията не са повод за самодоволство, а по-скоро стимул за търсене и развитие.

Постановката „Берлин, Берлин“ е френска комедия, отличена с награда „Молиер“, чието действие се развива в дните преди падането на Берлинската стена. В българската интерпретация обаче са добавени по-дълбоки исторически и социални пластове, свързани с наследството на тоталитарните режими.

Радев подчерта, че темата за миналото трябва да се обсъжда открито, защото липсата на осъзнаване води до риск от повторение на грешките. Според него една от най-тежките последици от тоталитарната система е подмяната на моралните критерии с идеологически.

По отношение на финансирането на културата режисьорът смята, че държавата често се намесва чрез преразпределение на средства по остарели модели и че най-важното е не толкова да подпомага, колкото да не пречи на творческите процеси. Според него по-голямата автономия на културните институции би позволила по-свободно развитие и по-високо качество на продукцията.