Иран потвърди смъртта на военноморския командир, затворил Ормузкия проток (ВИДЕО)

30 март 2026, 11:31 часа 287 прочитания 0 коментара
Иран потвърди смъртта на командира на Военноморските сили на Революционната гвардия Алиреза Тангсири вследствие на "тежки наранявания". Изявлението на гвардията бе разпространено на 30 март от държавните медии, след като още преди четири дни израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че Тангсири е бил ликвидиран при удар в южния град Бандар Абас, точно край Ормузкия проток. Израелските въоръжени сили са убили и други висши офицери от военноморското командване на Ислямската република, гласеше съобщението му.

Кой е Алиреза Тангсири?

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия на петрол и втечнен газ, който е ефективно блокиран от режима в Техеран.

Именно Тангсири е бил отговорен за затварянето на протока, казват израелските власти. Според армията командират е бил ликвидиран при удар, нанесен, докато той се е срещал с висши военни представители в Бандар Абас.

Видеозапис, получен от опозиционната иранска телевизия Iran International в четвъртък, показа последствията от рухването на сграда, която се е срутила, след като е била ударена при американско-израелски удар там.

Димитър Радев
