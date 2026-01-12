Лайфстайл:

Мистичната птица, която прилича на малък дракон

12 януари 2026, 22:28 часа 471 прочитания 0 коментара
Някога чудили ли сте се как изглежда малък, пухкав дракон с уши като на котка? Запознайте се с големия ушат козодой – една наистина мистично изглеждаща птица. Това създание с големи очи, чието научно име е Lyncornis macrotis и което често е наричано "бебе дракон", обитава гъсти, ниско разположени гористи местности в Южна и Югоизточна Азия. Най-често се среща в Шри Ланка, Бангладеш, Индия, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Тайланд и Виетнам. Наименованието "голямоушат" идва от златистите пера на върха на главата му, които наподобяват котешки уши.

Снимка: iStock

Тези нощни птици могат да достигнат височина от 30 до 40 сантиметра и се отличават със своята безупречна стойка и уникални "уши". Кафявото, черното и сивото оперение им помага да се прикриват от хищници като совите.

Големият ушат козодой води доста активен нощен живот. През деня птиците лежат неподвижно на земята, сливайки се с купчини листа и пънове, за да се скрият от хищници. През нощта излизат на лов за молци, бръмбари и други летящи насекоми. Те също така демонстрират уникален начин на хранене и пиене – ловуват плячката си във въздуха и умело загребват вода с човката си, докато летят.

Навиците им в гнезденето също ги отличават от другите птици. Вместо да строят гнездо на дърво и да снасят по няколко яйца, големите ушати козодои снасят по едно яйце върху постеля от листа на земята.

Снимка: iStock

Родителите мътят яйцето заедно, редувайки се, докато се излюпи, а малкото остава в замаскирания "дом" и се храни от родителите си, докато порасне достатъчно, за да си набавя храна само. Според Международния съюз за защита на природата, към 2020 г. видът е с природозащитен статус "Най-малка загриженост".

Що се отнася до звуците, които издава, пронизителният вик на големия ушат козодой може да се чуе на разсъмване и в здрач. Птиците използват остри чуруликащи звуци, последвани от ниски свирки, за да маркират територията си, да привличат партньори и да предупреждават другите птици.

Източници: "People", "Live Sciece", "eBird"

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
