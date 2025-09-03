Войната в Украйна:

"Може да се достигне безсмъртие": Микрофон улови свръхлюбопитен разговор между Путин и Си Дзинпин (ВИДЕО)

03 септември 2025, 16:06 часа 310 прочитания 0 коментара
Микрофон, който случайно е бил оставен включен по време на военния парад в китайската столица Пекин на 3 септември, улови свръхинтересна размяна на реплики между домакина Си Дзинпин и руския диктатор Владимир Путин. Bloomberg публикува съдържанието на разговора, в който двамата лидери - чрез преводач - обсъждат дълголетието и безсмъртието. Това се вижда и на видеокадри от събитието, като до Си и Путин върви севернокорейският диктатор Ким Чен Ун.

Си Дзинпин говори за живот до 150 години, Путин - за безсмъртие

Си Дзинпин казва: "В миналото хората рядко доживяваха до 70 години, но днес на 70 години все още си дете".

Путин отвръща, че с напредъка на биотехнологиите "органи могат да се трансплантират безкрайно, а хората могат да стават по-млади и дори да достигнат безсмъртие".

Си продължава със следното заключение: "През този век хората може да доживеят до 150 години".

"Никой да не казва на Лукашенко"

И двамата лидери са на 72 години, като руският диктатор е малко по-възрастен - тази година той ще навърши 73, на 7 октомври, докато китайският президент ще ги навърши на 15 юни догодина.

"Двамата явно планират да управляват вечно", коментира записа редакцията на беларуската опозиционна телевизия NEXTA. И добавя във връзка с беларуския диктатор Александър Лукашенко: "Сега, когато Путин е в играта, да се надяваме, че никой няма да каже на Лукашенко – на този човек никога не бива да му се прави трансплантация".

