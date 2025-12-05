Израелски офицер се самоуби: Турски медии намекват за връзка с Газа

Израелски резервен офицер от бригада „Гивати“ се самоуби в четвъртък след като е претърпял тежък психологически стрес, като турската Анадолска агенция се позовава на твърдения на местни медии, че случаят има връзка с участието в убийствата в Ивицата Газа. Според всекидневника „Израел Хайом“, 28-годишният офицер, идентифициран като Томас Едзгоскус, е отнел живота си след това, което е описано като „психологическа битка или поради посттравматично стресово разстройство, свързано с участието му в боевете в израелски селища около Газа на 7 октомври 2023 г., а по-късно и по време на сухопътни операции в анклава“.

Наскоро офицерът написа в социалните мрежи, че „вече не може да продължи да живее“ и се чувства „съсипан и изгубен“, без да предостави подробности за обстоятелствата около смъртта си.

Самоубийствата в израелската войска

В края на октомври официални израелски данни показват 279 опита за самоубийство във войската за около 18 месеца, като 36 войници са починали от самоубийство през този период. Неотдавнашен преглед на армията установи, че повечето случаи са свързани с тежките условия, на които са били подложени войските в Газа.

Прекратяването на огъня, което влезе в сила на 10 октомври тази година, трябваше да спре войната, но Израел го нарушава ежедневно, което води до стотици нови жертви.

Израел също така продължава да ограничава вноса на храна и лекарства в Газа, където около 2,4 милиона палестинци са изправени пред тежки хуманитарни условия, съобщиха от правителствената медийна служба на Газа.