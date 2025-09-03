Кремъл: Путин не заговорничи със Си и Ким Чен Ун срещу САЩ

В отговор на намека на американския преиздент Доналд Тръмп, че в Китай Владимир Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун са се събрали да заговорничат срещу САЩ, от Кремъл заявиха, че това не отговаря на истината. Припомняме, че снощи в социалната си мреха Truth Social Тръмп се обърна към китайския президент Си Дзинпин и слред като го поздрави по случай 80-та годишнина от края на Втората световна война, написа: "Предайте най-сърдечните ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, които заговорничите срещу Съединените американски щати." Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предположи, че коментарът на американския президент може да е бил ироничен.

"Бих искал да кажа, че никой не е заговорничил, никой не е кроил планове и няма конспирации", заяви днес и съветникът на Путин по дипломатическите въпроси Юрий Ушаков в отговор на въпрос на руската държавна телевизия за коментара на американския президент.

Си Дзинпин от своя страна предупреди, че светът е изправен пред избор между мир или война. Той каза това днес в присъствието на Владимир Путин и Ким Чен Ун в началото на най-големия военен парад в историята на Китай, който беше безпрецедентна демонстрация на военна мощ, отбелязва Ройтерс.

