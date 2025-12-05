Смущения във въздушния трафик на Индия (ВИДЕО)

Индия преживява смущения във въздушния трафик, след като най-голямата авиокомпания в страната IndiGo в петък спря вътрешните полети от столицата Ню Делхи до полунощ, предаде турската Анадолска агенция, позовавайки се на съобщения на официални лица в Индия. „Вътрешните полети на IndiGo, заминаващи от летище Делхи на 5 декември 2025 г., са отменени до полунощ днес“, съобщи Delhi International Airport Limited чрез платформата X. Операциите за всички останали превозвачи остават по график.

Летището заяви уточни, че специализираните екипи на място работят усърдно с всички партньори, за да смекчат прекъсванията и да осигурят комфортно преживяване за пътниците. ОЩЕ: Мечка посрещна полет в Япония: Летището е затворено (ВИДЕО)

Каква е причината?

През последните няколко дни най-големият индийски превозвач IndiGo отмени няколкостотин полета в различни части на страната, което предизвика гняв сред пътниците. Съобщения за закъснения на полети идват от финансовата столица на страната, Мумбай, и от южния град Хайдерабад.

Социалните медии и местните телевизионни оператори показаха пътници, оставени в затруднено положение по летищата в цялата страна.

Върховният комисар на Сингапур в Индия Саймън Уонг заяви, че не е могъл да присъства на сватбата на служител поради смущенията. „Присъединих се към десетките хиляди пътници, блокирани от IndiGo. Полетът ми до (източния град) Деогар е отменен“, каза той.

Мерките на правителството

Индийското министерство на гражданската авиация заяви късно в четвъртък вечерта, че е взето „сериозно под внимание“ скорошните „оперативни прекъсвания и отмяна“ на полети в мрежата на IndiGo.

По време на среща, председателствана от министъра на гражданската авиация на Индия Кинджарапу Рам Мохан Найду, авиокомпанията отдаде прекъсването на работата на предизвикателства „при планирането на екипажа и прилагането на ревизираните норми за ограничения на времето за дежурство на полетите, както и на сезонни ограничения, свързани с метеорологичните условия“, според министерството. ОЩЕ: Игрив тигър блокира движението в Индия (ВИДЕО)