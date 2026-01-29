Мощен взрив разтресе рафинерия в Турция (ВИДЕО)

Експлозия избухна в нефтопреработвателно предприятие в Турция, предаде CNN Türk. Инцидентът е станал в обект, експлоатиран от Tüpraş.
⚡️Explosion reported at oil refinery in Turkey — CNN Türk— NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2026
The incident took place at a facility operated by Tüpraş. According to NTV, a gasoline storage tank exploded.
Preliminary reports say there are no fatalities or injuries. pic.twitter.com/9DWrl4ZXvT
⚡️Explosion reported at oil refinery in Turkey — CNN Türk— NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2026
The incident took place at a facility operated by Tüpraş. According to NTV, a gasoline storage tank exploded.
Preliminary reports say there are no fatalities or injuries. pic.twitter.com/9DWrl4ZXvT
Според NTV е експлодирал резервоар за съхранение на бензин. Предварителните данни сочат, че няма загинали или ранени. Засега не е ясна причината, която е предизвикала взрива.