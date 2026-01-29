Лайфстайл:

Мощен взрив разтресе рафинерия в Турция (ВИДЕО)

Експлозия избухна в нефтопреработвателно предприятие в Турция, предаде CNN Türk. Инцидентът е станал в обект, експлоатиран от Tüpraş.

Според NTV е експлодирал резервоар за съхранение на бензин. Предварителните данни сочат, че няма загинали или ранени. Засега не е ясна причината, която е предизвикала взрива.

Елин Димитров
