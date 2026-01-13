"Мъртъв ли си?": Приложението за самотни хора, което се превърна в хит в Китай

Приложение с мрачно име внезапно се превърна в хит в Китай. Апът "Are You Dead?" ("Мъртъв ли си?") и работи съвсем просто: на всеки два дни потребителят трябва да натисне голям бутон, с който да потвърди, че е жив. Ако не го направи, приложението автоматично се свързва с предварително посочен контакт за спешни случаи и го уведомява, че нещо може да не е наред.

Пуснато през май миналата година почти без шум, в последните седмици приложението е на челните места по популярност. Основните му потребители са млади хора, които живеят сами в големите китайски градове – група, която расте бързо. По данни, цитирани от държавната медия Global Times, до 2030 г. в Китай може да има до 200 милиона едночленни домакинства.

Безопасен спътник

Именно към тях е насочено и самото приложение, което се описва като "безопасен спътник… независимо дали си офис служител, който живее сам, студент далеч от дома или човек, избрал самостоятелен начин на живот".

"Хората, които живеят сами на който и да е етап от живота си, имат нужда от нещо подобно – както интровертите, така и хората с депресия, безработните и всички в уязвима ситуация", пише един потребител в китайските социални мрежи. Друг добавя още по-мрачно: "Има страх, че хората, които живеят сами, могат да умрат незабелязано. Понякога си мисля – ако умра сам, кой ще прибере тялото ми?".

Точно този страх е накарал и 38-годишния Уилсън Хоу да изтегли приложението. Той работи в Пекин, на около 100 километра от семейството си, и временно живее сам заради служебен проект. "Притеснявам се, че ако нещо ми се случи, мога да умра сам в квартирата и никой да не разбере", казва той. За контакт при спешни случаи е задал майка си.

"Мъртъв ли си?"

Самото име на приложението обаче предизвиква остри реакции. Някои го смятат за лошо предзнаменование, други настояват да бъде сменено с нещо по-позитивно – например "Добре ли си?" или "Как си?". Компанията разработчик – Moonscape Technologies – признава, че обмисля промяна, макар че именно провокативното име вероятно допринася за успеха.

Интересното е, че приложението е известно и извън Китай под друго име – Demumu – и се нарежда сред най-теглените платени utility приложения в страни като САЩ, Сингапур, Хонконг, Австралия и Испания, вероятно благодарение на китайци, живеещи в чужбина.

Първоначално безплатно, днес приложението струва 8 юана (около 1 долар). Зад него стоят трима млади създатели, родени след 1995 г., които твърдят, че са го разработили с бюджет от едва 1000 юана. Сега обаче оценката му е съвсем различна – един от основателите, известен като г-н Гуо, обяви намерение да продаде 10% от компанията за 1 милион юана.

Следващата им цел е още по-показателна за демографските тревоги на страната: разработка на подобен продукт за възрастни хора. В Китай над една пета от населението вече е над 60 години, а компанията призовава обществото "да обръща повече внимание на възрастните, които живеят сами, и да им дава грижа и разбиране".

На въпросите на BBC компанията засега не отговаря. Но самият факт, че приложение с име "Мъртъв ли си?" се превръща в дигитален хит, е достатъчно ясен сигнал: самотата вече не е просто социален проблем, а пазар с милиони потребители – и със съвсем реални страхове.