Предупреждение: Китай може да нападне Тайван до пет години, огромна опасност грози САЩ

17 май 2026, 20:22 часа
Снимка: Getty images
Съветниците на американския президент Доналд Тръмп се опасяват, че Китай ще нахлуе в Тайван в рамките до 5 години. Това поражда притеснения за американските вериги за доставки на чипове. Според един от цитираните съветниците, Си Дзинпин е използвал срещата на върха в Пекин, за да даде сигнал към Вашингтон: "Ние не сме възходяща сила. Ние сме вашият равен. И Тайван е мой", твърди Axios.

Според съветника, пищността на посещението и специалният достъп, организирани от Си, създават перспектива, която подсилва наратива на Пекин за паритет на силите на Китай със Запада. Това обаче не е само въпрос на политическия статус на Тайван. Американската верига за полупроводници зависи силно от производствените възможности на тайванските чипове. Процесорите за изкуствен интелект изискват тези чипове. В случай на война или блокада, Америка ще загуби достъпа си до тези усъвършенствани чипове.

„Няма как да сме готови икономически“, предупреди един съветник. „Веригата за доставки на чипове няма как да стане самодостатъчност. За главните изпълнителни директори, а всъщност и за икономиката като цяло, няма по-належащ проблем от веригата за доставки на чипове.“

