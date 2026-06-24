НА ЖИВО: Тръмп отново обвини Европа, че не го е подкрепила за Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Доналд Тръмп обвини няколко европейски съюзници, че не са подкрепили Съединените щати по време на конфронтацията им с Иран, в навечерието на посещението във Вашингтон на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, писа ДПА. Тръмп заяви в Белия дом, че през годините САЩ са похарчили огромни суми, за да помогнат за защитата на Европа, но че ключови съюзници не са застанали на страната на Вашингтон, когато той е потърсил подкрепа по време на конфликта с Иран. Още: Доналд Тръмп настоява за ядрени инспектори в Иран