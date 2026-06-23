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Северна Корея ще използва ядрената си мощ в условията на световна нестабилност

23 юни 2026, 6:23 часа 493 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Северна Корея ще използва ядрената си мощ в условията на световна нестабилност

Използването на статута на Северна Корея на ядрена държава е единственият начин да се справим с непредсказуемата и сложна ситуация в сферата на глобалната сигурност. Това заяви севернокорейският лидер Ким Чен Ун. Той добави, че "невъобразимите и изненадващи инциденти и събития" по света се случват заради "гангстерската" алчност на хегемонистични държави, което прави конфликтите по света по жестоки, и обвини САЩ в задълбочаване на кръвопролитията в Европа и Близкия изток.

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Севернокорейският лидер направи този коментар в изказване на пленум на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия, който започна в събота и завърши вчера, съобщи КЦТА, цитирана от БТА.

Ким обвини САЩ и Южна Корея, че правят ситуацията със сигурността на Корейския полуостров по-опасна чрез постоянното укрепване на ядреното си сдържане, чиято единствена цел, по думите му, е да се атакува Северна Корея.

"Трайното разширяване и укрепване на ядрените сили и пълното използване на статута на притежаваща ядрени оръжия държава е най-правилният и единствен начин активно и уверено да се справим с непредсказуемата международна военна и политическа ситуация, която се усложнява в много отношения", каза ток.

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Не се уточнява какви точно мерки, свързани с ядрения арсенал на страната, могат да бъдат предприети.

Ким също така разпореди засилено производство на конвенционални оръжия и ускорено строителство на 10 000-тонен крайцер, способен да носи стратегически управляеми ракети.

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Северна Корея Ким Чен Ун Ядрен арсенал
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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