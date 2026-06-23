Сеул се намеси за севернокорейците, пленени в Украйна

Южна Корея обяви, че е готова да приеме всички севернокорейски военнопленници, заловени от украинските сили докато са воювали на страната на Русия. Това стана ясно днес, 23 юни, от изявление на външното министерство в Сеул, като условието е те доброволно да поискат да бъдат прехвърлени в Южна Корея. Сеул подчертава, че е против връщането им в Северна Корея или другаде против волята им.

Случаят се отнася най-вече до двама севернокорейски войници, пленени от украинските сили в района на Курска област. Те са били част от севернокорейските подразделения, изпратени да подпомагат руските сили. Според южнокорейски и украински източници двамата многократно са изразявали желание да заминат за Южна Корея вместо да бъдат върнати в Северна Корея. МВнР на Южна Корея изрично заяви, че се противопоставя на репатрирането им в Северна Корея против тяхната воля.

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Основният правен принцип е т.нар. non-refoulement (забрана за принудително връщане), според който човек не бива да бъде изпращан в държава, където има сериозен риск от преследване, изтезания или други тежки нарушения на правата му. Южна Корея напомня, че този принцип трябва да важи и за севернокорейските пленници.

Предвижда се министри от Южна Корея и Украйна да имат разговори по този въпрос в Сеул на 30 юни, съобщи Ройтерс.

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