Иран обяви: Ормузкият проток ще бъде под контрола на Техеран

Ормузкият проток ще бъде администриран от Техеран. Това заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф след разговори, насочени към прекратяване на войната между САЩ и Израел срещу Ислямската република. Иран и Съединените щати са се договорили да създадат комуникационни канали за поддържане на отворен морския път и за прекратяване на бойните действия в Ливан, съобщиха посредници след първия кръг преговори в Швейцария, насочени към овладяване на конфликта в Близкия изток.

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"Ормузкият проток никога няма да се върне към състоянието си отпреди войната и ще бъде управляван от Иран в съответствие с международното право", каза Галибаф при завръщането си от преговорите, според агенция IRNA.

Той посочи и че разговорите в луксозния швейцарски курорт Бюргенщок са донесли "добри резултати". "По мое мнение това пътуване имаше добри постижения, особено по отношение на дискусията за протока, разговорите за Ливан, въпроса за нефтените изключения и размразяването на замразени средства", каза той.

САЩ временно са спрели санкциите върху иранския петрол, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Техеран ще позволи на инспектори на ООН по ядрените въпроси да се върнат в страната, след преговорите. Като част от споразумението Иран трябва да получи облекчаване на част от санкциите от Вашингтон, както и размразяване на активи.

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"Разбира се, ние смятаме, че сме още в началото на този процес и трябва да продължим усилията си", добави Галибаф.

Ормузкият проток, който Иран е затворил в началото на войната, е бил отворен отново миналата седмица след споразумение между Вашингтон и Техеран. По-късно обаче Техеран е обявил повторно затваряне на протока в отговор на израелски удари в Ливан.

Оттогава Иран и САЩ са се договорили да създадат комуникационна линия "за избягване на инциденти и недоразумения с цел безопасно преминаване на търговски кораби" през стратегическия воден път, съобщават катарски и пакистански посредници.