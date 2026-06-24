След украинските удари: Основният нефтодобивен окръг на Русия остана без горива

В основния нефтодобивен регион на Русия — Ханти-Мансийският автономен окръг – Югра, бяха въведени ограничения върху продажбата на горива. Ръководителят на окръга обаче опита да омаловажи проблема и съобщи, че недостигът засяга „няколко бензиностанции“.

„Предвид отбелязаното повишено търсене на бензин и дизел, с цел предотвратяване на изкуствен дефицит, както и на спекулации и препродажби, в редица бензиностанции са наложени ограничения върху количеството на продаваното гориво“, написа губернаторът на окръга Руслан Кухарук.

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„Ситуацията с доставките на гориво е под контрол, запасите от нефтопродукти в окръга са в достатъчно количество. В същото време, като се има предвид отбелязаното повишено търсене на бензин и дизел, с цел предотвратяване на изкуствен дефицит, както и на спекулации и препродажби, на редица бензиностанции са наложени ограничения върху обема на отпусканото гориво“, обяви той.

„Според информация от Департамента по пътно стопанство и транспорт на Югра, предприятията, извършващи пътнически превози с автомобилен, воден и въздушен транспорт, са напълно обезпечени с необходимите ресурси“, увирява още Кухарук.

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За момента той не съобщава какви точно ограничения са въведени, но местните медии съобщиха, че на отделни бензиностанции на „Газпромнефт“ се отпускат до 40 литра бензин и до 80 литра дизелово гориво на един клиент. Ограничения има и при „Лукойл“.

На Ханти-Мансийския автономен окръг се падат около 40% от годишния добив на нефт в цяла Русия. В този регион се добива най-голямото количество нефтопродукти в страната. „Ройтерс“ съобщава, че производството на бензин е намаляло с 25% спрямо миналата година след украинските удари по рафинерии. Износът на нефтени продукти по море е спаднал с 15% в началото на юни, докато Москва обмисля забрана за износ на дизел и внос на бензин.

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