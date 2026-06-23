ООН с класификация "геноцид": Израел умишлено е нападал деца в Газа

Израелските власти и силите за сигурност умишлено са нападали палестински деца, което е довело до окачествяването на тези действия като геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления в ивицата Газа, както и до военни престъпления на окупирания Западен бряг. Това са изводите от доклад на независима разследваща комисия на ООН, предаде Ройтерс.

Докладът на Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните израелски територии, включително Източен Йерусалим, и Израел, част от Върховния комисариат на НАТО по правата на човека, разглежда нарушения срещу палестински деца от началото на войната между Израел и "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Официалните данни в доклада сочат, че около 30% от загиналите във войната в Газа са деца. В доклад от септември комисията посочи, че Израел е извършил геноцид в Газа и че високопоставени израелски длъжностни лица, включително министър-председателят Бенямин Нетаняху, са подбуждали към извършването на подобни действия - обвинения, които Израел тогава определи като скандални, предаде БТА.

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Тел Авив реагира остро. Постоянна мисия на Израел към ООН и международните организации в Женева заяви, че Израел напълно отхвърля това, което нарече "вторият клеветнически доклад на комисията".

"Израел отхвърля тази клеветническа измама", се посочва в изявлението, в което се добавя, че "всяко дете заслужава защита", и се твърди, че докладът пренебрегва "бруталните тактики" на палестинската въоръжена групировка "Хамас".

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Децата са били умишлена мишена

Според комисията на ООН палестинските деца са били умишлено взимани на прицел и убивани по време на войната, включително и след влизането в сила на примирието през октомври 2025 г. Комисията определи доклада, като ключов елемент, който доказва намерението за геноцид от страна на израелските власти и силите за сигурност, които искат да унищожат палестинската група, изцяло или частично, в Газа.

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"Доказателствата сочат, че палестинските деца са били умишлено взимани на прицел и убивани от израелските сили за сигурност", заяви председателят на комисията Сринивасан Муралидар в изявление, придружаващо доклада.

Според данните на комисията на ООН делът на убитите деца е бил по-висок, отколкото при предишни конфликти. В периода от 7 октомври 2023 г. до 7 октомври 2025 г. са били убити най-малко 20 179 деца, което представлява около 30 процента от общия брой на загиналите. За сравнение, при военните действия в Газа в периода 2008-2009 г. и през 2014 г. децата са съставлявали приблизително 24% от смъртните случай, свързани с конфликтите, се уточнява в доклада.