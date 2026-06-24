Скучна Англия разочарова на Световното! "Черните магии" застигнаха Хари Кейн

Отборите на Англия и Гана не излъчиха победител в срещата си от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Двата тима не предложиха почти нищо интересно в атака и завършиха 0:0 на стадион "Жилет Стейдиъм" в Масачузетс. Преди двубоя се разспространи интересна информация, че шаман от африканската държава - Нана Куаку Бонсам, прави "черни магии" на голмайстора на "трите лъва" Хари Кейн, за да не се разпише. Те изглежда сработиха, тъй като нападателят бе незабележим през целия мач, а в самия край направи шокиращ пропуск.

Без победител между Англия и Гана

"Трите лъва" установиха ранен контрол върху топката и се настаниха в съперниковата половина още от самото начало. Въпреки че се ориентираха по-добре, футболистите на Томас Тухел така и не успяха да застрашат вратата, пазена от Бенджамин Асаре. Англичаните стигнаха до няколко удара, но нито един от тях не попадна в очертанията. Ганайците също не направиха почти нищо в предни позиции, но за сметка на това бяха стабилни в отбрана. Първото положение пред голмайстора на "трите лъва" Хари Кейн се откри чак в добавеното време, но моментално на гърба му имаше четирима бранители в жълто, които да го спрат. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

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Второто полувреме продължи по същия начин - с превъзходство във владеенето на топката за Англия, но без интересни ситуации пред двете врати. В началото Джед Спенс се ориентира добре, за да спре акция на футболистите на Гана. В 56-а минута Англия стигна до най-опасното си положение до момента. "Трите лъва" разиграха добре и последва удар на Нони Мадуеке, който бе блокиран от защитник на Гана. Топката стигна до Антъни Гордън, но той я прати право в ръцете на Асаре. Малко след това отнов Мадуеке опита удар от границата на наказателното поле, но и той не бе успешен. След това и опит на Елиът Андресън бе блокиран.

Англия не успя да стигне до гол и през втората част

В 64-а минута Томас Тухел направи двойна смяна, заменяйки Антъни Гордън и Джед Спенс за Букайо Сака и Нико О'Райли. Моменти след това вратарят на англичаните Джордан Пикфорд излезе опасно и връхлетя в краката на Принс Квабена Аду, след като бранителите пред него закъсняха. От ганайския щаб претендираха за наказание, но съдията подмина ситуацията. След подновяването на играта Хари Кейн имаше възможност да стреля от добра позиция, но и този удар не намери целта. Малко преди края се стигна до най-чистото положение в срещата до този момент. То се откри пред Аду, който се понесе напред, но бе спрян от Езри Конса. Ганаецът все пак успя да стреля, но съотборникът му Антоан Семеньо застана на пътя на кълбото.

В края на редовното време "трите лъва" хвърлиха всички сили в атака и бяха много близо до това да отбележат. Нико О'Райли стреля добре, но ударът му срещна гредата. След това топката попадна в Хари Кейн, но той направи фрапантен пропуск, за да запази нулевото равенство. В добавените минути топката отново бе изчистена от голлинията, след като Марк Гехи стреля с глава след корнер. Така сблъсъкът от група L завърши 0:0.

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