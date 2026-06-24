В опит да успокои съюзниците си в Залива: Рубио пристигна в ОАЕ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна днес в Обединените арабски емирства - първата спирка от обиколката му в три държави в Залива, която има за цел да успокои безпокойството им от споразумението, с което трябва да бъде сложен край на войната в Иран, предаде Асошиейтед прес.

Рубио пристигна в Абу Даби вечерта след двудневна бурна дипломатическа активност между САЩ и Иран в Швейцария, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, в резултат на която по думите му бе постигнато значимо споразумение за край на всички военни действия в региона, отваряне на Ормузкия проток и облекчаване на санкциите, както и предстоящи преговори по ядрената програма, които трябва да приключат в рамките на 60 дни, предаде БТА.

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В ОАЕ, Кувейт и Бахрейн - държави, които Иран удари с ракети и дронове в отговор на американско-израелските въздушни атаки, Рубио ще проведе срещи с техните лидери, които в някои случаи напоследък заеха по-твърда линия спрямо Иран, отколкото администрацията на Тръмп.

В кратки изявления пред журналисти при пристигането си Рубио заяви, че ще обясни ползите от споразумението на скептично настроените държави в Залива, ако то влезе в сила. Той добави, че предложеният инвестиционен фонд от 300 млрд. долара за Иран няма да стане реалност, докато “ръководството (в Техеран) не вземе решение, че иска Иран да бъде държава, а не революционно движение, изнасящо тероризъм”.

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Безпокойство предизвика и това, че споразумението не покрива иранската ядрена програма, подкрепата на Техеран за марионетни организации, а натискът по ядрения въпрос бе отложен за по-късно.

Рубио заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан миналата седмица, призовава за “пълно спиране на военните действия и конфликтите в региона”, което според него ще изисква от Техеран да прекрати финансирането на марионетни групировки като “Хамас” в ивицата Газа, “Хизбула” в Ливан и бунтовниците хуси в Йемен.

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ОАЕ, по-специално, бяха водещи в призивите за по-твърди действия, особено за гарантиране на отварянето на Ормузкия проток. Има противоречиви мнения за това какво ще означава подписаният миналата седмица меморандум за разбирателство за протока, който останалият свят иска да бъде отворен за всички кораби безплатно, отбеляза АП.