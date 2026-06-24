Лъчезар Богданов: Най-разумно е бюджетът за 2026-а просто да замрази съществуващото положение

Най-разумно може би бюджетът за 2026-а до края на годината просто да замрази съществуващото положение и големият дебат да се води за следващата една, но защо не за следващите две и три години да имаме една предвидимост и на данъчната среда, и на разходната политика. Това коментира старши икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

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По отношение на идеята държавните служители да започнат сами да плащат личните си осигурителни вноски, експертът посочи, че това постига „по-лесна сравнимост между частния сектор и държавния служител”. Той уточни, че за държавния служител осигуровките и в момента се плащат от бюджета, поради което реално няма да има съществена разлика кой внася сумата. Според него правителството може да направи план за няколко години напред, в който да има ангажимент за промяна на доходите на държавния служител и едновременно с това схема за поетапно плащане на осигуровките, докато се достигне това, което е в частния сектор.

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Засягайки темата за минималната работна заплата, Богданов обърна внимание, че има хора, които реално не работят на минимална заплата, но се осигуряват на такъв официален договор. Затова частично „проблемът с минималната работна заплата е проблем на изсветляване на икономиката в някои браншове, където очевидно има все още недеклариран труд и недекларирани доходи от заетост”, поясни икономистът.

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Той добави, че е нужно да има предвидимост и механизъм, обвързан с реални икономически индикатори. Също така е нужно да се предвидят и „своеобразни спирачки в случай на евентуална бъдеща криза”, за да не се окаже ситуация, в която при рецесия минималната заплата се вдига автоматично по формула, което би довело до допълнително увеличаване на безработицата.

Във връзка с вдигането на максималния осигурителен праг, експертът отбеляза, че това представлява индексация на тавана с натрупването на ръста на заплатите и инфлацията през последните години. Дискусията обаче трябва да обхване и други сфери, като например данъчните оценки, с които стоим „практически от края на миналия век, началото на този век”, обърна внимание старши икономистът.

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Той допълни, че реалните стойности на имотите са се вдигнали многократно, както и разходите на общините, докато данъците изостават. Заради ниските данъчни оценки „сделките се сключват на изключително ниски цени, което позволява отново укриване на обороти”, завърши Лъчезар Богданов.