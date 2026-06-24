Полският премиер призовава за продължаване на сътрудничеството с Украйна

Полският министър-председател Доналд Туск заяви днес, че продължаването на сътрудничеството между Полша и Украйна е в интерес и на двете държави, на фона на охладнелите напоследък отношения между Варшава и Киев заради възобновени исторически спорове, предаде Полската агенция по печата, цитирана от БТА.

Неотдавнашното решение на украинския президент Володимир Зеленски да даде на военно подразделение името на Украинската въстаническа армия (УПА) от периода на Втората световна война, която е отговорна за масовите убийства на десетки хиляди поляци на територията на днешна Западна Украйна по време на войната, предизвика остри критики и дори възмущение сред полските политици. В петък президентът Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско отличие – Ордена на Белия орел, което на свой ред накара редица украински политици да се откажат от своите полски отличия.

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В резултат на този спор Зеленски няма да присъства на ключовата Конференция за възстановяването на Украйна, която започва в четвъртък в северния град Гданск, а вместо него страната ще бъде представена от министър-председателя Юлия Свириденко.

Преди заседанието на кабинета във вторник Туск заяви, че Полша е подготвила и е съдействала за подготовката на около двеста споразумения и договорености, включително редица „пряко полско-украински“. В интерес на Полша е това сътрудничество да продължи“, каза той. „Говорим за стотици милиарди долари и това не са полски пари, а средства, които ще бъдат изразходвани от полски компании в Украйна след края на войната“, добави Туск.

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Коментирайки кризата на най-високо политическо равнище, Туск заяви, че „и двете страни трябва да знаят, че си струва да бъдат почтени“. „Изграждането на добри отношения не е само израз на почтеност в трудни времена, по време на война, но и носи ползи“, каза той.

Той увери, че конференцията в Гданск ще се състои въпреки отсъствието на Зеленски. „Независимо кой в момента саботира усилията ни във Варшава и Киев, тази конференция ще се проведе по един или друг начин“, заяви Туск.

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