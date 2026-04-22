Надцакване: Иран "арестува" контейнеровози в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Специализираният комуникационен център към Кралските военноморски сили на Великобритания (UKMTO) съобщи, че военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция е задържал два товарни кораба в Ормузкия проток. Информацията беше официално потвърдена от пресслужбата на самия корпус.
UKMTO първо съобщи за нападение срещу контейнеровоз тази сутрин в Ормузкия проток, на 15 морски мили край бреговете на Оман. Атаката е извършена от ирански катер, като е имало стрелба и това е довело до тежки щети на мостика на кораба. Британската информация гласи, че целият екипаж на борда на кораба е в безопасност. Впоследствие стана ясно, че всъщност има два задържани кораба, като и двата са ескортирани до иранския бряг - MSC Francesca и Epaminodes.
И двата кораба плават под флага на Етиопия. Отделно, има данни за трети спрян от иранците кораб - пак контейнеровоз, този път плаващ под гръцко знаме (Euphoria).
MSC Francesca and Epaminondas both stopped, with another Greek-owned ship, Euphoria, possibly targeted and now stopped off Iran as well.
Всичко това се случи след провала засега на втората среща в преговорите за мир между САЩ и Иран, която трябваше да се проведе в Исламабад преди часове. Отделно, това е и своеобразен отговор на Иран, след като американският военноморски флот задържа танкера "Тифани", плаващ под флага на Ботсвана и санкциониран от САЩ заради нарушение на санкциите срещу търговията с ирански петрол - Още: САЩ атакуваха ирански товарен кораб и отвориха дупка в корпуса му (ВИДЕО)
The U.S. Department of Defense has announced, that overnight, American naval forces carried out a right-of-visit, maritime interdiction, and boarding of the Botswana-flagged crude oil tanker, M/T TIFANI, without incident in the U.S. Indo-Pacific Command Area-of-Responsibility.