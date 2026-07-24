С драма в добавеното време! Арда направи всичко по силите си и в крайна сметка пречупи Славия

Отборът на Арда изтръгна трите точки от Славия! Кърджалии победиха с 1:0 най-стария столичен тим в мач от втория кръг на Първа лига. Домакините бяха по-активни през целия двубой и стигнаха до много положения, които обаче така и не успяха да реализират. На два пъти и гредата помогна на вратаря на столичния тим Иван Андонов да опази мрежата си суха. В добавеното време на мача домакините все пак заслужено се добраха до победата.

Арда пречупи Славия в самия край

Домакините бяха по-опасни през целия мач, като още в 7-а минута погледнаха към съперниковата врата. Тогава топката попадна в Бирсент Карагарен, който не успя да я насочи по най-добрия начин и се размина с гола. Секунди по-късно футболистите на Александър Тунчев имаха още една добра възможност, но удар на Вячеслав Велев бе блокиран от отличен шпагат на Димитър Буров. Моменти по-късно вратарят на "белите" Иван Андонов направи страхотно спасяване срещи Димитър Велковски, а шест минути след това и гредата му помогна да опази мрежата си суха.

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Последваха още няколко добри атаки на домакините, от които не излезе нищо. Така, след спокойни минути до края на полувремето, двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0. Втората част започна със ситуация пред вратата на Арда, като сантиметри разделиха нападателя на Славия Владимир Николов от това да засече топката. След това кърджалии отново поеха инициативата и се стигна до още една греда след удар на Светослав Ковачев. Десетина минути преди края на редовното време Антонио Вутов не успя да се разпише от чиста позиция. В добавеното време на мача Атанас Кабов успя да се разпише по чудесен начин и донесе заслужените три точки на "небесносините". За Арда предстои гостуване на ЦСКА 1948, докато

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