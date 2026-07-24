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БФС се отказа от скандален италианец - води негов сънародник за шеф на съдиите

24 юли 2026, 22:38 часа 416 прочитания 0 коментара
Снимка: bfunion.bg
БФС се отказа от скандален италианец - води негов сънародник за шеф на съдиите

Съдийската комисия към Българския футболен съюз официално ще има нов председател в следващите дни. Това решение е взето по време на последното съседание на Изпълкома на родната централа, съобщиха от БФС на официалната си страница. От позицията им стана, че новият ръководител на реферите е италиански специалист с богат международен опит. Подробности относно промените в ръководството и състава на Съдийската комисия ще бъдат представени официално през идната седмица.

Италианец застава начело на съдиите у нас

За рокада на върха на Съдийската комисия се заговори преди седмица. Тогава медиите в страната посочиха, че БФС обмисля да назначи бивш италиански рефер, забърквал се в сериозни скандали. Става въпрос за Джанлука Роки, който бе разследван за уреждане на мачове в Серия А. Сега обаче, изглежда, че друг италианец ще пристигне в България. По всяка вероятност БФС ще ангажира бившия италиански международен рефер Матео Трефолони. Той ще наследи на позицията Станислав Тодоров, който е начело от септември 2024 година, когато бе назначен за временен председател, а след това получи поста за постоянно.

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Матео Трефолони

Според информация на БТА от съдийските среди, освен Тодоров, от Комисията ще излезе още един от актуалните членове. Също така зад Трефолони ще има нов заместник-председател. Назначението на 55-годишният италианец не е новост нито за българския футбол, нито за тенденциите в съдийството. Преди това българските арбитри са били ръководени от Виктор Касай (Унгария) и Давид Фернандес Борбалан (Испания), а още по-рано французинът Марк Бата беше консултант и ментор на реферите у нас.

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БФС Съдийска комисия
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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