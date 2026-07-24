Пълна програма на Първа лига 2026/27 - дати и часове на всички мачове, начало на втория кръг!

Елитът на българския футбол се завърна с новия сезон 2026/27, който се явява под номер 103 в историята на най-високия ни футболен ешелон. През новата кампания програмата в Първа лига предвижда по-малък брой мачове, тъй като отборите вече са с два по-малко - 14. Форматът обаче се запазва непроменен - редовен сезон и плейофи, в които всички участници се разделят в три групи.

Програма на мачовете от Първа лига за сезон 2026/27

И през тази година телевизионните права за мачовете от Първа лига се притежават от "Нова Броудкастинг Груп", а всички двубои се излъчват пряко по Diema Sport. Началото на сезона е на 17 юли, като откриващият мач е този между отборите на Спартак Варна и ЦСКА 1948. Малко по-късно през деня действащият шампион Левски ще започне защитата на титлата срещу новака в елита Дунав Русе.

В настоящата статия ще можете да следите актуална информация за програмата в Първа лига - с дати и часове на всички мачове, които ще бъдат обновявани при настъпващи промени. Ето и как изглежда пълната програма по кръгове в Първа лига за сезон 2026/27:

Вижте още: Пълно класиране в Първа лига за сезон 2026/27

I кръг

17 юли 2026, петък

18 юли 2026, събота

19 юли 2026, неделя

20 юли 2026, понеделник

II кръг

24 юли 2026, петък

25 юли 2026, събота

19:00 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Враца)

21:15 часа: Локомотив София 1929 (София) - Левски (София)

26 юли 2026, неделя

19:00 часа: Черно море (Варна) - Спартак 1918 (Варна)

21:15 часа: Локомотив 1926 (Пловдив) - Септември (София)

27 юли 2026, понеделник

19:00 часа: Дунав от Русе (Русе) - Лудогорец 1945 (Разград)

21:15 часа: ЦСКА (София) - Ботев (Пловдив)

III кръг

31 юли 2026, петък

19:00 часа: Славия 1913 (София) - Локомотив София 1929 (София)

21:15 часа: ФК ЦСКА 1948 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

1 август 2026, събота

19:00 часа: Левски (София) - Септември (София)

21:15 часа: Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна)

2 август 2026, неделя

19:00 часа: Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Враца)

21:15 часа: ЦСКА (София) - Дунав от Русе (Русе)

3 август 2026, понеделник

21:15 часа: Спартак 1918 (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)

*Програмата за следващите кръгове, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!

IV кръг

8 август 2026, събота

Ботев (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)

Ботев (Враца) - Славия 1913 (София)

Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)

Дунав от Русе (Русе) - Арда 1924 (Кърджали)

Левски (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Локомотив София 1929 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Септември (София) - ЦСКА (София)

V кръг

15 август 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив София 1929 (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)

ЦСКА (София) - Ботев (Враца)

Спартак 1918 (Варна) - Септември (София)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Дунав от Русе (Русе)

Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив)

Славия 1913 (София) - Левски (София)

VI кръг

22 август 2026, събота

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)

Черно море (Варна) - Дунав от Русе (Русе)

Левски (София) - Спартак 1918 (Варна)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)

Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - Славия 1913 (София)

Септември (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

VII кръг

29 август 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца)

Ботев (Пловдив) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

ЦСКА (София) - Черно море (Варна)

Дунав от Русе (Русе) - Локомотив София 1929 (София)

Спартак 1918 (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)

Славия 1913 (София) - Септември (София)

VIII кръг

5 септември 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Пловдив)

Дунав от Русе (Русе) - Славия 1913 (София)

Спартак 1918 (Варна) - ЦСКА (София)

Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна)

Локомотив София 1929 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Септември (София) - Ботев (Враца)

IX кръг

12 септември 2026, събота

Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Враца) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Дунав от Русе (Русе)

ЦСКА (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Черно море (Варна) - Локомотив София 1929 (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - Септември (София)

Славия 1913 (София) - Спартак 1918 (Варна)

X кръг

19 септември 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна)

Дунав от Русе (Русе) - Ботев (Враца)

Спартак 1918 (Варна) - Локомотив София 1929 (София)

Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Ботев (Пловдив)

Славия 1913 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

XI кръг

10 октомври 2026, събота

Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София)

Ботев (Враца) - Спартак 1918 (Варна)

ФК ЦСКА 1948 (София) - ЦСКА (София)

Черно море (Варна) - Левски (София)

Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Лудогорец 1945 (Разград) - Арда 1924 (Кърджали)

Септември (София) - Дунав от Русе (Русе)

XII кръг

24 октомври 2026, събота

Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Пловдив)

ЦСКА (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Черно море (Варна) - Септември (София)

Дунав от Русе (Русе) - Спартак 1918 (Варна)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София)

Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Враца)

XIII кръг

31 октомври 2026, събота

Ботев (Пловдив) - Дунав от Русе (Русе)

Ботев (Враца) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Спартак 1918 (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)

Левски (София) - ЦСКА (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Септември (София) - Локомотив София 1929 (София)

Славия 1913 (София) - Черно море (Варна)

XIV кръг

7 ноември 2026, събота

Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Пловдив)

Черно море (Варна) - Ботев (Враца)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Спартак 1918 (Варна)

Дунав от Русе (Русе) - Левски (София)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)

Арда 1924 (Кърджали) - Септември (София)

ЦСКА (София) - Славия 1913 (София)

XV кръг

21 ноември 2026, събота

Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Ботев (Враца) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)

Спартак 1918 (Варна) - Черно море (Варна)

Лудогорец 1945 (Разград) - Дунав от Русе (Русе)

Септември (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Левски (София) - Локомотив София 1929 (София)

XVI кръг

28 ноември 2026, събота

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)

Арда 1924 (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Дунав от Русе (Русе) - ЦСКА (София)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)

Септември (София) - Левски (София)

Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград)

Локомотив София 1929 (София) - Славия 1913 (София)

XVII кръг

5 декември 2026, събота

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)

Славия 1913 (София) - Ботев (Враца)

Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)

Арда 1924 (Кърджали) - Дунав от Русе (Русе)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив София 1929 (София)

ЦСКА (София) - Септември (София)

XVIII кръг

13 февруари 2027, събота

Локомотив София 1929 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Черно море (Варна) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Ботев (Враца) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)

Дунав от Русе (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)

Левски (София) - Славия 1913 (София)

XIX кръг

20 февруари 2027, събота

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)

Дунав от Русе (Русе) - Черно море (Варна)

Спартак 1918 (Варна) - Левски (София)

Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив 1926 (Пловдив)

ЦСКА (София) - Локомотив София 1929 (София)

Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Септември (София)

XX кръг

27 февруари 2027, събота

Ботев (Враца) - Арда 1924 (Кърджали)

Левски (София) - Ботев (Пловдив)

Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Черно море (Варна) - ЦСКА (София)

Локомотив София 1929 (София) - Дунав от Русе (Русе)

Лудогорец 1945 (Разград) - Спартак 1918 (Варна)

Септември (София) - Славия 1913 (София)

XXI кръг

6 март 2027, събота

Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)

Славия 1913 (София) - Дунав от Русе (Русе)

ЦСКА (София) - Спартак 1918 (Варна)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Левски (София)

Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив София 1929 (София)

Ботев (Враца) - Септември (София)

XXII кръг

13 март 2027, събота

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Левски (София) - Ботев (Враца)

Дунав от Русе (Русе) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА (София)

Локомотив София 1929 (София) - Черно море (Варна)

Септември (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Спартак 1918 (Варна) - Славия 1913 (София)

XXIII кръг

20 март 2027, събота

Черно море (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)

Ботев (Враца) - Дунав от Русе (Русе)

Локомотив София 1929 (София) - Спартак 1918 (Варна)

Лудогорец 1945 (Разград) - Левски (София)

ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) - Септември (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Славия 1913 (София)

XXIV кръг

3 април 2027, събота

Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив)

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Враца)

ЦСКА (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Левски (София) - Черно море (Варна)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Локомотив София 1929 (София)

Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)

Дунав от Русе (Русе) - Септември (София)

XXV кръг

10 април 2027, събота

Левски (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Черно море (Варна)

Спартак 1918 (Варна) - Дунав от Русе (Русе)

Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 (София)

XXVI кръг

17 април 2027, събота

Дунав от Русе (Русе) - Ботев (Пловдив)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца)

Арда 1924 (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна)

ЦСКА (София) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Локомотив София 1929 (София) - Септември (София)

Черно море (Варна) - Славия 1913 (София)

*Програмата за плейофната фаза, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!