Русия обучава китайските войски за война за Тайван

Помощта, която Китай оказва на Русия във войната в Украйна, отдавна предизвиква тревога в западните страни. Износът на уж цивилни компоненти като двигатели и електроника, се озовава в дронове и други оръжия, които убиват украински войници и цивилни, задържайки Русия във войната на изтощение. Въпреки това, напоследък обратната ос на тази търговия предизвика тревога в западните столици. Китай изглежда получава обучение, разузнавателна информация и съвременни военни технологии от Русия. Това би могло да даде на Китай предимство в бъдеща война за Тайван, накланяйки баланса на силите в противоположната крайност на Евразия, пише The ​​Economist.

От Русия Китай получава не само икономически ползи от Русия, но и съвременни военни знания, технологии и боен опит, натрупани по време на войната срещу Украйна. Според изданието именно този аспект от сътрудничеството между Москва и Пекин напоследък предизвиква все по-голяма загриженост сред западните страни, тъй като би могъл значително да промени баланса на силите в евентуален конфликт за Тайван. В статията се отбелязва, че Китай, който не е водил война от 1979 г., се стреми да компенсира липсата на боен опит, като изучава съвременни техники за водене на война.

Стратегическо предимство за Китай

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Европейското разузнаване посочва, че от 2024 г. насам китайските войски преминават обучение на полигон близо до Волгоград, Русия, където редовно тренират части на руската 8-ма армия, воюващи в Източна Украйна. Това обучение включва обучение по използване на дронове, градски бой, щурмуване на укрепени позиции, действие в окопи и гористи местности, както и полева медицина и полагане на минни полета.

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Пекин е особено заинтересован от развитието на безпилотни технологии. Войната в Украйна промени коренно подходите към използването на дронове, системи за електронна война и автономни системи.

"Китайците разбират важността на руските знания. Те вече са осъзнали, че природата на войната се променя и ако искате да сте наистина подготвени за война, трябва да се учат от хора с практически опит", отбеляза бившият съветник на украинския министър на отбраната Александър Данилюк.

В същото време сътрудничеството далеч надхвърля ученията. Западни представители предполагат, че Русия прехвърля съвременни технологии за противовъздушна и противоракетна отбрана на Китай, както и че помага китайските ядрени подводници да бъдат по-малко откриваеми за противниците. Пекин разглежда тези подводници като ключов елемент в потенциален конфликт за Тайван.

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Експертът от университета Браун Лайл Голдщайн отбелязва, че китайските военни са особено заинтересовани от руските данни за ефективността на американските оръжейни системи, по-специално от ракетните системи HIMARS, които са и в арсенала на Тайван, предаде Фокус.

"Русия е малко вероятно да се намеси директно във война за Тайван, точно както Китай не се намеси в Украйна. Но съвместните учения и патрули предлагат на Китай рядка възможност да се поучи от закалените в битки руски сили. Дори ограничено увеличение на подобна помощ би могло да даде предимство на Китай във война за Тайван, който би разчитал до голяма степен на дронове, подводници и ракети", се посочва в публикацията.

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