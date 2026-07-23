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Нова нощ на ескалация: САЩ бомбардират Иран, ударени са танкери в Ормузкия проток

23 юли 2026, 6:48 часа 1119 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нова нощ на ескалация: САЩ бомбардират Иран, ударени са танкери в Ормузкия проток

Дванайста поредна нощ американската армия нанася удари по Иран, става ясно от изявление на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ). "Целта е да се отслаби още повече капацитета на Иран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона", пише в изявлението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток.

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Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме "мощен и решителен отговор", ако тези заплахи бъдат осъществени.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се е опитал се да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението на КГИР се посочва, че още два танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си.

Елитното иранско формирование отбелязва, че Ормузкият проток е под негов контрол и е "изцяло затворен". "Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран", пише още в изявлението на КГИР.

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В текста не се оповестяват имената на танкерите, нито кога точно е станал инцидентът.

През последните седмици Иран напада танкери, които използват маршрут покрай оманското крайбрежие, за да преминат през протока, в опит да принуди корабите да използват неговите води и да плащат за безопасно преминаване.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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