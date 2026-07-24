Най-важните новини за деня: 24 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 юли 2026 г.

ОФИЦИАЛНО: ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ БЮДЖЕТ С 5.7% ДЕФИЦИТ

Парламентът прие на второ четене основната рамка на държавния бюджет за 2026 г., която предвижда приходи, разходи и трансфери при бюджетен дефицит от 5,7%. Подкрепа за текстовете дадоха 125 депутати от "Прогресивна България". "Против" гласуваха 84 народни представители от ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Въздържали се нямаше.

БЮДЖЕТ 2026 Е ФАКТ: КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ ЗА ЗАПЛАТИТЕ, ОБЩИНИТЕ И ДАНЪЦИТЕ

Парламентът окончателно прие държавния бюджет за 2026 г., с който управляващите от "Прогресивна България" прокараха редица промени, излизащи далеч извън финансовата рамка на държавата. Сред тях са замразяване на минималната работна заплата по досегашната формула, нов начин за изчисляване на трудовия стаж, промени във финансирането на общините, ограничаване на бордовете на държавните предприятия, увеличение на винетките и акцизите върху тютюневите изделия.

ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ ИМА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ОБЯСНИ

"Ангажиментът на България да поддържа стабилни публични финанси е изключително важен". Това каза председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в отговор на въпрос на БТА на пресконференция след двудневното заседание по паричната политика. По думите ѝ - важно е и да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива. Думите ѝ идват в контекста на Бюджет 2026, който днес, 24 юли, ще бъде гласуван окончателно в пленарна зала.

БОЖИДАР БОЖАНОВ ОБВЪРЗА ЧОВЕКА НА РАДЕВ В НОВАТА КПК С РАЗСЛЕДВАНЕ ОКОЛО ТАКИ И "КАПИТАН АНДРЕЕВО"

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов разкритикува остро приетото предложение на управляващите от "Прогресивна България" за член на новата Антикорупционна комисия (КПК). Става въпрос за Пламен Тодоров, който беше директор в дирекция "Правна" на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), а след това и директор на самата агенция. Върховният касационен съд (ВКС) изненадващо не успя да излъчи свой представител в новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като така тя ще започне работа с незапълнен състав.

НЕ МУ Е ПРИОРИТЕТ НЕБЕТО НАД УКРАЙНА: ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАЗА КАКВО Е ИСКАЛ ОТ ПОЛША ЗА МИГ- 29

"Ние трябва да си гарантираме нашето въздушно пространство. Ако няктой от опозиционерите считат, че е по-важно да се пази небето на Украйна, отколкото небето на България - да го заяви публично. Аз като българин категорично заявявам, че небето на България трябва да бъде пазено от наши самолети, с наши авиатори", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка с неофициалната информация, че страната ни е поискаа от Полша предназначените за Украйна МиГ-29.

"ФЛАМИНГО" СТИГНА ДО ЗАВОД ЗА РАКЕТИ И ПВО СИСТЕМИ НА 1200 КМ НАВЪТРЕ В РУСИЯ, УКРАЙНА АТАКУВА И С 570 ДРОНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заводът „АВИТЕК“ в Киров, който произвежда противовъздушни системи и ракети за руската армия, е бил атакуван и е обхванат от пожар. Сутринта на 24 юли жители на града в Кировска област съобщиха за експлозии и пожар. Според анализ на опозиционния канал ASTRA на кадри, заснети от очевидци, атакуваният обект се намира в „Машиностроително предприятие АВИТЕК“ (АО ВМП АВИТЕК), разположено на адрес "Октябрьски проспект 1А". Шестима души са били убити, а още 26 са ранени, твърди местният губернатор.

МОБИЛИЗАЦИЯ НА 500 000 РУСНАЦИ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ОБСТАНОВКАТА НА ФРОНТА ОЩЕ ТАЗИ ЗИМА

Ако Русия мобилизира 500 000 войници тази есен, можем да очакваме ескалация на бойното поле с наближаването на зимата и отваряне на нови бойни зони, заяви пред УНИАН военният експерт и бивш говорител на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Владислав Селезньов. Той отбеляза, че в момента Москва разполага със 720 000 войници, разположени на украинска земя, и ако към тях се добавят още половин милион, силите на диктатора Владимир Путин ще нараснат до над 1 200 000 души.

ДЕН И НОЩ, 24/7: КАК УКРАИНСКИТЕ СИЛИ "ИЗЛИЗАТ НА ЛОВ" ЗА РУСКИ КОРАБИ И ОБРЪЩАТ ХОДА НА ВОЙНАТА (ВИДЕО)

Далеч отвъд фронтовите линии в украинските степи войници от Въоръжените сили на Украйна изстрелват дронове, за да преследват руски кораби в Черно и Азовско море – част от разширяващата се кампания за изолиране на окупирания Крим и отслабване на военните позиции на диктатора Владимир Путин. През последните три седмици, откакто стартира кампанията, такива подразделения са нанесли удари по повече от 180 кораба и други морски цели около полуострова, като по този начин откриват нов фронт във войната, предава Reuters в свой репортаж на място.

АНАЛИЗ: МОМЕНТЪТ ЗА ПРЕГОВОРИ Е ДОШЪЛ, УКРАЙНА Е В СИЛНА ПОЗИЦИЯ

Европейските държави трябва да се възползват от момента и да поемат по-активна роля в напредъка на преговорите между Украйна и Русия, тъй като само дипломатически процес може да сложи край на пълномащабна война. Това пише в статия за Financial Times Самюъл Чарап, ръководител на отдела за Русия и Евразия в Rand Corporation.

"МОЖЕМ ДА ОЧАКВАМЕ ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ ОТ СПЯЩИ ЯДРА НА ИРАН": ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА ЕКСКЛУЗИВНО В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

"Можем да очакваме друг вид атаки от Иран - терористични, спящи ядра и спящи клетки. Да припомним терористичния акт в Сарафово през 2013 г., когато беше съвсем различна международна среда. Сега Хизбула, действаща под диктат на Ислямската гвардия, направи този атентат отново като част от войнат си с Израел. В привидно мирни условия трябва да знаем, че Иран е заложил такива спящи клетки в европейските държави". Това коментира ексклузивно в ефира на Студио Actualno бившият посланик на България в САЩ, дипломат и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова. По думите й споразумението ни със САЩ е на над 20 години, по линия на което идват самолетите на авиобазата в Безмер.

ЗАПОЧВА ТЕГЛЕНЕТО НА ОГРОМЕН ДЪЛГ ЗА ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Войната на САЩ и Израел срещу Иран дотолкова промени световната търговия заради ефективното затваряне на Ормузкия проток и дотолкова пося несигурност, че вече напредват планове за заобикалянето на ключовия морски маршрут. Преди началото на конфликта на 28 февруари тази година през този път преминаваха около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ - нещо, което рязко се промени след това и удари по джоба на всеки нормален човек.