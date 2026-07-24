БФС помилва Лудогорец - "орлите" няма да плащат колосална глоба за нарушение на правилника

Преди началото на сезона в Първа лига от Българския футболен съюз обявиха клубовете, които няма да спазват правилото за минимум четирима българи в стартовия състав във всеки мач. Това бяха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948, които трябваше да платят по 200 хиляди евро всеки за неспазване на мярката. Дни след края на първия кръг от шампионата, от родната централа уведомиха, че Изпълнителният комитет е взел решение, с което освобождава Лудогорец от заплащане на обявената компенсационна такса.

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От БФС обясниха, че са стигнали до това решение на база на представянето на "орлите" в европейските клубни турнири и достигането им до елиминационната фаза през миналите сезони. Според родната централа това е довело до увеличение на втория транш на солидарните плащания от УЕФА към българските клубовете. Размерът ѝ нараства от 862 005 евро през 2025 година до 1 091 000 евро през 2026 година.

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Така клубовете от Първа лига са получили допълнителен доход в размер на 228 995 евро и то само заради представянето на разградчани на европейската сцена. В мотивите се уточнява още, че допълнителният финансов ефект за останалите клубове надвишава размера на дължимата компенсационна такса. Посочено е и че самият Лудогорец не е получател на солидарни плащания по този механизъм на европейския орган на футбола.

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