Тръмп заплаши хутите с военно наказание: Ако атакуват отново - ще държа Иран отговорен

В продължение на вчерашното си обещание срещу всеки атакуван кораб в Ормуз, да атакува мост или електроцентрала в Иран, президентът на Съединените американски щати (САЩ) Доналд Тръмп продължи с твърдия тон и заплаши йеменските бунтовници хути с „сериозно военно наказание“, ако възобновят атаките си срещу кораби в Червено море, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde.

Иран ще бъде отговорен

„Ако хутите го направят отново, Съединените щати ще държат Иран отговорен “, добави Доналд Тръмп в своята социална медийна платформа Truth Social, твърдейки, че движението е „съюз или пълномощник на Иран “ .

Тръмп също така отбеляза, че хусите са „действали много отговорно“, откакто САЩ нанесоха удари срещу тези бунтовници преди година, преди да каже, че е „много разочарован“ от последните им действия, след като бяха произведени изстрели по два саудитски кораба в Червено море. ОЩЕ: Тръмп обеща: На всеки атакуван кораб в Ормуз - удар срещу електроцентрала или мост в Иран

Заплахите на хутите

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути обявиха в понеделник, 20 юли, морска блокада срещу Саудитска Арабия, която влиза в сила незабавно, по думи на военния им говорител в телевизионно обръщение. Военната групировка обяви „морско ембарго срещу престъпния саудитски враг, основано на принципа „око за око". Припомняме, че едно от нещата, които помогнаха за ограничаване на прекъсването на световните доставки на петрол, причинено от войната с Иран, е способността на Саудитска Арабия да използва алтернативен маршрут за износ към Ормузкия проток през Червено море. Крехкостта на това решение обаче беше разкрита от заплахите за корабоплаването в Червено море, породени от хутите, подкрепяни от Иран бойци, които контролират част от Йемен.

Тръмп с условие към Саудитска Арабия

Междувременно френският вестникт цитира Доналд Тръмп, който обяви, че споразумението за гражданска ядрена програма със Саудитска Арабия е обвързано с условието Рияд да признае Израел. Президентът на САЩ заяви, че споразумението за гражданска ядрена програма между Съединените щати и Саудитска Арабия, обявено снощи , е обвързано с условието Рияд да се придържа към споразуменията „Абрахам“, които нормализират отношенията с Израел. „Споразумението за гражданска ядрена програма, сключено между Министерството на енергетиката на САЩ и Саудитска Арабия, което се отнася само за невоенна употреба, ще бъде одобрено, но е изцяло обвързано със спазването от страна на Саудитска Арабия на високо уважаваните и успешни споразумения „Абрахам “, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. ОЩЕ: Поддържаните от Иран хути обявиха морска блокада срещу "врага" Саудитска Арабия (ВИДЕО)