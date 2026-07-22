Колосална, но рискова сделка със САЩ: Саудитска Арабия ще получи таен път към ядрено оръжие?

Доналд Тръмп е одобрил споразумение със Саудитска Арабия, което би могло да предостави на кралството капацитет за обогатяване на уран за неговата гражданска ядрена програма, гласи информация на авторитетните американски медии The New York Times и The Wall Street Journal, цитиращи източници, запознати с въпроса. Сделката, която е на стойност десетки милиарди долари, може да бъде обявена още днес, 22 юли. Все още няма обявено официално решение.

Сделка за 30 години: обект за обогатяване на уран в Саудитска Арабия с помощта на САЩ

Очаква се споразумението да бъде с продължителност 30 години, като се предвижда в разработването на програмата да участват и американски фирми. То би могло да позволи изграждането на съоръжение за обогатяване на уран в Саудитска Арабия след съвместно проучване на Вашингтон и Рияд.

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Очаква се споразумението да бъде представено на Конгреса за разглеждане. Там обаче може да срещне съпротива сред законодателите, които се опасяват, че подпомагането на саудитците да осъществят дългогодишното си желание да обогатяват собствен уран би довело до нови вълни на ядрено разпространение и конкуренция.

Саудитска Арабия е държава членка на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) – агенция със седалище във Виена, която насърчава мирното използване на ядрената енергия, но също така извършва инспекции, за да се увери, че страните не разполагат с тайни програми за ядрени оръжия.

Не се очаква споразумението да включва „допълнителния протокол“ на МААЕ, който би позволил по-засилен мониторинг, инспекции и проверки, казва един от източниците, разкрили информацията.

Очакваното съобщение идва на фона на войната на САЩ срещу Иран, започната от Вашингтон и Израел в края на февруари, отчасти с цел да се унищожи способността на Техеран да разработи ядрено оръжие. Иран твърди, че програмата му за обогатяване на уран е с мирни цели, но в миналото се е хвалил, че обогатява до границата, необходима за разработка на ядрена бомба, т.е. около 90% чистота на урана. Затова Щатите, особено при Доналд Тръмп, водят агресивна кампания, ескалирала дори във война, за да не може Иран да има съоръжения за ядрено обогатяване - такива, каквито се предвижда да се изградят сега в Саудитска Арабия.

Снимка: Getty Images

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Саудитска Арабия, която е центърът на сунитския ислям, е сред големите съюзници на САЩ в Близкия изток, а Иран - центърът на шиитския ислям - е най-големият враг на Вашингтон в региона.

Рисковете може да се засилят

Както Тръмп, така и бившият президент Джо Байдън се опитаха да сключат ядрено споразумение със Саудитска Арабия за споделяне на американска технология. Само че експерти по неразпространението предупреждават, че всякакви центрофуги, използвани за обогатяване на уран, в Саудитска Арабия биха могли да отворят вратата към програма за ядрено оръжие за кралството. Това е нещо, което неговият де факто лидер, престолонаследникът Мохамед бин Салман, не е изключил, ако Иран се сдобие с атомна бомба.

Обогатяването не е автоматичен път към ядрено оръжие – има и други стъпки като овладяването на използването на синхронизирани конвенционални взривни вещества. То обаче отваря вратата към превръщането в оръжие, което подхранва опасенията на Запада относно иранската програма.

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Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт посети Саудитска Арабия през 2025 г., малко преди Тръмп да посети кралството, и обсъди със саудитския си колега разширяването на търговската ядрена енергетика на страната.

Пакистан, ОАЕ и ядрените игри в Близкия изток

Саудитска Арабия и Пакистан, разполагащ с ядрено оръжие, подписаха пакт за взаимна отбрана, след като Израел нанесе удар по Катар, насочен срещу висши представители на „Хамас“. Министърът на отбраната на Пакистан заяви след това, че ядрената програма на страната му „ще бъде предоставена“ на Саудитска Арабия, ако се наложи – нещо, което се възприема като предупреждение към Израел, считан отдавна за единствената държава в Близкия изток, разполагаща с тайно ядрено оръжие.

Обединените арабски емирства, съседи на Саудитска Арабия, подписаха т.нар. „Споразумение 123“ със САЩ за изграждането на атомната електроцентрала „Барака“ с помощта на Южна Корея. ОАЕ обаче направиха това, без да се стремят към обогатяване на уран – нещо, което експертите по неразпространението считат за „златен стандарт“ за държавите, желаещи да разполагат с ядрена енергия.

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