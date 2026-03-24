Не "Шахед", по-евтини дронове руски модел: По-голяма иранска опасност за САЩ според Украйна (ВИДЕО)

24 март 2026, 14:55 часа
Големите далекобойни ирански дронове клас "Шахед" се превърнаха в еквивалент на страшно въздушно оръжие, срещу което всяка противовъздушна отбрана (ПВО) изпитва трудности. Основно предимство е, че могат да бъдат произвеждани в големи количества, но дори те не са чак толкова евтини - струват между 35 000 и 80 000 долара на бройка, зависи от модификациите, много от които бяха разработени в Русия с цел по-добра работа на безпилотните машини срещу украинската ПВО.

В специално видео обаче представители на Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) коментират и други опции, с които Иран може сериозно да вгорчи живота на САЩ и арабските му съюзници в Персийския залив, както и на Израел. Пример номер едно - произведеният в Русия дрон "Мълния". Той струва само 400 долара, но има обхват от 60 километра, което е напълно достатъчно да поразява цели в целия Ормузки проток, който е широк максимум 40-50 километра в частта, която граничи с Иран. Ясно е и, че за 400 долара бройката може да бъде създадено изключително бързо обемно производство - ОЩЕ: Русия се хвали с дронове "Мълния" и "Гербер", включително с изкуствен интелект (ВИДЕО)

Дроновете "Мълния" се правят основно от шперплат и алуминий - те могат да бъдат оборудвани с фиброоптични кабели, с което стават на практика неуязвими за електронно заглушаване. Може да летят и с помощта на радиосигнали. Може да летят и автономно, и управлявани от оператор. А от специалист-оператор на дронове от Седми корпус на ВСУ казва точно това - бих опитал да се справя с американската ПВО с голямо количество дронове. САЩ не са готови за такава партизанска война с дронове, смята той - ОЩЕ: Високоточните руски оръжия: Едно става все по-неефективно, друго – все по-опасно заради Мъск

Каква ще е икономическата "разруха" такива дронове да се свалят с ракети-прехващачи за ПВО система Patriot (Пейтриът), всяка от които струват 4 000 000 долара? Трябват далеч по-евтини решения - като украински дронове-прехващачи, някои от които биват показвани в горното видео. За да бъде свален един дрон "Мълния", трябват 1,5-2 дрона-прехващачи, а тяхната цена е съпоставима с "Мълнии"-те.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
