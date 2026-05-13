Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мохамед Асиф публично сигнализира, че Турция и Катар биха могли да се присъединят към Споразумението за стратегическа взаимна отбрана (SMDA), подписано от Пакистан със Саудитска Арабия. Това предаде турският информационен проект Clash Report. Според информацията, Асиф вярва, че ако Катар и Турция също се присъединят към споразумението, това ще бъде добре дошло развитие.

Спорзумението представлява военен пакт - основата му е, че ако някоя от подписалите го страни бъде нападната, другата ще ѝ помогне и ще счита агресията срещу партньора като агресия срещу двете.

Припомняме, че Пакистан сега е посредник в преговорите за мир на САЩ с Иран, а Reuters извади материал, че Саудитска Арабия е нанесла наскоро въздушни удари срещу Иран заради ирански атаки с ракети и дронове. Нещата в региона не са толкова прости и ходовете в дипломацията много често са обвързани със сложни взаимоотношения назад в историята. Още:

Украйна е търсена от арабите за осигуряване на ПВО защита

Междувременно, Майкъл Вайс обърна внимание на следното - държавите в Персийския залив търсят Украйна, за да се защитават от иранските далекобойни дронове "Шахед" и открито казват на САЩ така: "Вие ни замесихте във война с Иран, но не успяхте да ни защитите от дронове "Шахед". Познайте кой може и ни учи да ги сваляме: Украйна - държава, която вие искате да изоставите и жертвате в угода на Владимир Путин. Няма смисъл". Вайс е американски журналист, специализирал е международни отношения, по-специално Близкия изток и Русия. Той е редактор в списание New Lines, старши кореспондент на Yahoo News и редактор на The Insider, където сътрудник е Христо Грозев:

