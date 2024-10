Нетаняху проучва "нови идеи" за заложническа сделка. Бейрут е в пламъци (ВИДЕО)

Говорителят на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви, че през нощта на 20 срещу 21 октомври кабинетът по сигурността е обсъдил „нови идеи“ относно сделката за освобождаване на заложниците, държани от "Хамас" в Ивицата Газа.

„По време на заседанието бяха повдигнати нови идеи, за да се проучи тяхната осъществимост за предложението за освобождаване на заложници“, се казва в изявлението.

Още: Израел се готви за дълга война в Ивицата Газа и в Ливан: Говори Мохамед Халаф

Прекратяване на войната?

Израелски официален представител заяви пред The Times of Israel преди срещата, която се проведе в централата на Министерството на отбраната в Тел Авив, че Израел е търсил възможност да приключи войната в Газа със сделка за освобождаване на заложници след убийството на лидера на "Хамас" Яхия Синвар. Служителят описа тялото на Синвар като „още една разменна монета“ в преговорите.

Още: След убийството на Синвар - брат му е големият коз на "Хамас": Идва ли нова ескалация?

От офиса на Нетаняху отказаха да потвърдят, че това е така, като вместо това заявиха: „Няма да прекратим войната, докато не постигнем всичките си цели“.

„Продължаваме да оказваме военен натиск върху "Хамас“", заяви по-рано служител на Министерството на външните работи. „Можете да видите резултатите в Джабалия. Продължаваме да убиваме членове на "Хамас". Натискаме за психологически срив".

The Times of Israel съобщиха и друго преди срещата - че тя ще се занимае с отговора на Израел срещу Иран след атаката с около 180 ирански балистични ракети от 1 октомври, както и с атаката с дрон срещу дома на Нетаняху, сраженията в Ливан и Газа и възможностите за напредък по сделката за заложниците.

Още: САЩ разследват изтичането на строго секретни данни за плана на Израел да удари Иран

На 20 октомври директорът на Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" Ронен Бар пътува до египетската столица Кайро, за да обсъди подновяването на преговорите за заложниците с новия шеф на египетското разузнаване Хасан Махмуд Рашад.

Иранският външен министър на среща с "Хамас"

Ден по-рано иранският министър на външните работи Абас Арагчи се срещна с висшия ръководен състав на "Хамас" в Истанбул. Той обсъди усилията за прекратяване на огъня по време на среща с ръководителя на Съвета на шурата на "Хамас" Мохамед Исмаил Даруиш. Даруиш благодари на Арагчи за продължаващата подкрепа от страна на Техеран и заяви, че палестинските милиции ще продължат борбата си срещу Израел.

Иранският топ дипломат се срещна отделно със заместник-председателя на Политическото бюро на "Хамас" Халил ал Хайя и с висшия служител на организацията Муса Абу Марзук. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) оцени, че Хайя е най-вероятният наследник на Синвар като политически лидер на "Хамас", макар ливански източници да сочат друго: Добре познато лице наследява убития Яхия Синвар като лидер на "Хамас"?

Иран готви отговор на ответния отговор

В интервю за турска медия след срещите Арагчи заяви, че Иран вече е набелязал своите цели в Израел за потенциален ответен удар, ако кабинетът на Нетаняху вземе решение да нападне. Той намекна, че при такъв ответен удар Иран ще се цели само към военни обекти в Израел.

Още: Дрон порази дома на Нетаняху в Северен Израел (ВИДЕО+СНИМКИ)

Израел продължава обстрелите по "Хизбула" и "Хамас"

Israel is literally wiping out apartment buildings in Beirut tonight.



Let that sink in—residential buildings full of Lebanese families.



In what universe is this considered “self-defense”? pic.twitter.com/KpTN3AO1d7 — sarah (@sahouraxo) October 20, 2024

Израел продължи да нанася въздушни удари в Ливан, като твърди, че се цели в клонове на банка, използвана от „Хизбула“. За по-малко от час израелските военни издадоха 24 предупреждения за въздушни удари. Повечето от тях бяха в южната част на Бейрут, а други - в южната и източната част на Ливан. Съобщава се за два удара в близост до летището в Бейрут, докато там кацат пътнически самолети, предава BBC.

A PHOTO FOR THE HISTORY BOOKS



MEA airline landing in Beirut International Airport as Israeli rains fire on the airport pic.twitter.com/u6RrnZ2Lbh — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 20, 2024

През нощта пратеникът на ООН в Ливан, Жанин Хенис, написа: „Широкоразпространена паника след нови заповеди за евакуация. Кратък срок за бягство на безопасно място“.

Министърът на външните работи на Израел - Израел Кац - заявява, че нощните нападения в Ливан са били „широкомащабна израелска атака“, която „е била насочена срещу финансовата инфраструктура на Хизбула“.

В изявление в X министърът пише: „Бейрут в пламъци. Над Бейрут се виждат огромни пожари, тъй като над 15 сгради са били поразени след предупреждения за евакуация на жителите. „Хизбула“ е платила и ще продължи да плаща висока цена за нападенията си срещу Северен Израел и ракетния си обстрел. Ще продължим да нанасяме удари по иранското прокси, докато то не рухне" - препратка към подкрепата на Техеран за шиитската групировка.

Beirut in flames. A wide-scale Israeli attack targeted Hezbollah's financial infrastructure in Beirut and across Lebanon last night. Massive fires were seen above Beirut as over 15 buildings were struck following evacuation warnings to residents. Hezbollah has paid and will… pic.twitter.com/TH0L9v1J3I — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 21, 2024

Израелски въздушен удар уби трима войници от Ливанските въоръжени сили във военен автомобил на 20 октомври в Южен Ливан. В същия ден Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че са убили трима висши офицери на "Хизбула" в Тибнин, област Бинт Дзбейл.

Палестински бойци пък са убили командир на бригада на ЦАХАЛ в Джабалия - в северната част на Ивицата Газа.

Още: Нова Атлантическа харта, съюз срещу Иран и мирна Газа: Сюжет как да се поправят грешките на Израел