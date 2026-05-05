Британските туристи избягват Кипър: Каква е причината?

05 май 2026, 11:08 часа
Кипърският туризъм отбелязва 60% спад в резервациите за летния сезон в сравнение с миналата година, което отразява въздействието на войната в Иран, пише гръцкото издание Kathimerini. По-специално, основният източник на кипърски туризъм, Обединеното кралство, отслабва. Британските пътешественици, които съставляват най-големия туристически пазар в страната, проявяват колебание и предпазливост поради геополитическата нестабилност в Източното Средиземноморие.

Това се отразява в по-ниските резервации за летния сезон и във факта, че Обединеното кралство не е актуализирало своите туристически препоръки за Кипър от 5 март.

Миналата седмица собствениците на хотели се срещнаха с министъра на труда Янис Мусиутас, за да обсъдят удължаването на мерките за подкрепа за май и юни.

Британската политика на предпазливост

Обединеното кралство следва политика на стратегическа предпазливост. От една страна, не иска да създава паника в туристическия сектор на Кипър. От друга страна, не иска да омаловажава рисковете, особено като се има предвид връзката на Кипър с британската военна база в Акротири, където на 2 март беше извършен удар с дрон.

Риск от тероризъм

Лондон заявява, че тъй като възможността за терористични атаки в Кипър в момента не може да бъде изключена, британските туристи трябва да останат бдителни и да следват инструкциите на местните власти, особено на тези, свързани с британските бази. ОЩЕ: Войната в Иран охлади интереса на туристите към Кипър и Гърция

Деница Китанова
