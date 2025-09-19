Войната в Украйна:

19 септември 2025, 06:20 часа
Нито един от заложниците няма да се върне в Израел: Позиция на "Хамас" за войната

Палестинската екстремистка групировка "Хамас" съобщи, че е разпределила израелски заложници в няколко района на град Газа, предаде ДПА и БТА. Военното крило на организацията - Бригадите "Ал Касам" - заяви, че израелската офанзива в града ще гарантира, че нито един от заложниците няма да се върне в Израел. "Хамас" няма да се грижи за живота на отвлечените, "при положение че (израелският премиер Бенямин) Нетаняху решава да ги убие", отбеляза групировката.

"Газа ще бъде гробище за вашите войници"

То заплаши също израелските военни, че е "подготвило хиляди засади и взривни устройства" и предупреди: "Газа ще бъде гробище за вашите войници".

Израел започна изключително спорно сухопътно настъпление в град Газа рано във вторник. Според правителството целта му е да унищожи "Хамас" и да осигури връщането на намиращите се все още в плен заложници.

Роднините на заложниците обаче обвиняват Нетаняху, че жертва близките им с предприетата сухопътна офанзива в Газа. Те се боят за живота на отвлечените и че Хамас може да ги използва като човешки щит.

Израелски медии съобщиха в последните дни, че "Хамас" е извела заложниците от тунелите и ги е преместила в къщи и палатки, за да попречи на израелската армия да действа в определени райони.

Около 48 заложници все още се намират в ивицата Газа. Според израелски съобщения 20 от тях са живи, включително германски граждани.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
