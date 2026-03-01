"Ситуацията се влошава": Ето как Великобритания се намеси срещу Иран

Великобритания изглежда също се намеси срещу Иран, става ясно от новина на френския уважаван всекидневник Le Monde. Британските сили в Ирак са свалили ирански дронове. Те са са заплашвали интересите на Обединеното кралство в Близкия изток, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли пред Sky News. Според съобщенията, екип за борба с дронове е открил огън вчера по дрона, който е заплашвал коалиционна база, в която са разположени британски войски в Ирак.

„Подсилихме отбранителните си сили в Близкия изток. Извършваме тези бойни действия. Сваляме дронове, които заплашват нашите бази, нашия персонал или нашите съюзници. Ситуацията е изключително сериозна и се влошава “, каза министърът.

Британските военни не участат в офанзивни удари срещу Иран

Британските военни не участват в офанзивни удари срещу Иран, но си сътрудничат със съюзниците си, за да защитават британските интереси и тези на своите партньори. Обединеното кралство е разположило изтребители в Кипър и Катар, както и допълнителни радарни и наземни системи за борба с дронове.

Техеран мисли за отмъщение

Междувременно в съболезнователно послание иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че „Ислямска република Иран счита за свой дълг и законно право да отмъсти за кръвопролитията и да накаже извършителите и подстрекателите на това историческо престъпление и ще се ангажира изцяло с изпълнението на тази голяма отговорност и задължение".

Припомняме, че по-рано и секретарят на Съвета за национална сигурност на Иран Али Лариджани заплаши с безпрецедентни удари срещу Израел и Съединените щати. В съобщение, предадено от иранските държавни медии , той заяви: „Вчера ирански ракети бяха изстреляни към Съединените щати и Израел и това беше болезнено. Днес те ще бъдат изстреляни по още по-болезнен начин". ОЩЕ: Тревожен сигнал: Великобритания изтегли дипломатическия си персонал от Иран