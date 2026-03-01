След смъртта на Хаменей: Властта в Иран започва да се изяснява

След смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей и обявяването на Временен държавен съвет, който да поеме управлението на страната, картината на властта започва да се избистря. Аятолах Алиреза Арафи, който е директор на ислямските семинарии в Иран, е назначен в триумвирата, който наблюдава прехода на властта, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на информация от иранските държавни медии.

Съгласно конституционния механизъм на Иран, временният съвет включва президента Масуд Пезешкиан, председателя на Върховния съд Голам-Хосейн Мохсени-Еджай и духовник от Съвета на пазителите. Този орган ще ръководи съвместно страната след смъртта на Хаменей, когато Иран навлезе в преходна фаза, допълва De Re Militari, позовавайки се на държавната информационна агенция ISNA.

Възможните наследници на Хаменей:

Али Лариджани - секретар на Съвета по сигурност, за когото израелските медии спекулираха, че е бил лично посочен от Хаменей за наследник. ОЩЕ: Тръмп: "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв". Реза Пахлави: "Край на Ислямската република!"

Хасан Хомейни - внукът на предишния Върховен лидер Рухолах Хомейни

Моджтаба Хаменей - син на убития вчера Али Хаменей - ОЩЕ: Загадъчният син на иранския аятолах - или как санкциониран режим гради глобална империя от недвижими имоти

Садик Лариджани - председател на 35-членен съвет към аятолаха

Мохамед Мирбагери - консервативен духовник и влиятелен член на Съвета на експертите, който трябва да гласува за нов Върховен лидер

Хашим Бушери - също член на Съвета на експертите

Важните фигури, които загинаха:

Френското издание изброява и най-важните ирански високопоставени лица, чиято смърт е потвърдена след началото на ударите.

Али Хаменей, върховен лидер на Ислямската революция от 1989 г., чиято смърт беше потвърдена рано в неделя сутринта от държавната телевизия. Според иранската преса, дъщеря му, зет му и внучка също са били убити.

Али Шамхани, съветник на Върховния лидер и секретар на Съвета за отбрана Абдолрахим Мусави , началник на щаба на въоръжените сили Мохамад Пакпур , главнокомандващ на Революционната гвардия Азиз Насирзаде , министър на отбраната Голамреза Резаян , началник на полицейските разузнавателни служби.

Генерал Голамреза Резаян, началник на националното полицейско разузнаване, беше убит след "вчерашните вражески атаки“, съобщи иранската информационна агенция Фарс. ОЩЕ: Иранската революционна гвардия е разклатена - ще избира нов лидер извън законовите процедури