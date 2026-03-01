"Не пропускайте тази възможност": Нетаняху с призив за бунт към народа на Иран (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обещава да създаде условия „за смелия народ на Иран да се освободи от веригите на деспотизма“, предаде френското издание Le Monde. „В следващите дни ще нанесем удари по хиляди цели на терористичния режим. Ще създадем условия за смелия народ на Иран да се освободи от веригите на деспотизма “, каза израелският премиер в реч, преведена на фарси и излъчена в платформата X.

Нетаняху зове за бунт в Иран

„Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност. Това е възможност, която се удава веднъж на поколение. Не стойте безучастни, защото вашият момент скоро ще настъпи. Моментът, в който трябва да излезете на улицата, да излезете с милиони, за да изпълните задачата, да свалите режима на терор, който е вгорчил живота ви“, продължи Бенямин Нетаняху.

„Вашите страдания и жертви няма да бъдат напразни. Помощта, на която се надявахте, пристигна", подчертава още той.

Припомняме, че след серия от протести срещу режима в Иран хиляди хора загубиха живота си, докато хората в ислямската република посрещнаха с радост новината за смъртта на своя върховен лидер Али Хаменей. ОЩЕ: Първи думи на Нетаняху след атаката срещу Иран

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Половината от ракетния арсенал на Иран е унищожен

От началото на съвместните удари със Съединените щати в събота, израелската армия твърди, че е унищожила „около половината“ от ракетния арсенал на Иран.

„По време на тази операция унищожихме около половината от ракетния арсенал на иранския режим и предотвратихме производството на най-малко 1500 допълнителни ракети “, заяви говорителят на армията бригаден генерал Ефи Дефрин в телевизионно обръщение.

„Режимът напоследък произвеждаше десетки ракети земя-земя на месец и възнамеряваше да увеличи производството си до няколкостотин на месец “, добави той. ОЩЕ: ПВО Patriot не спря иранска ракета, насочена срещу военна база на САЩ. Нетаняху: Аятолахът е мъртъв, има все повече знаци (ВИДЕО)