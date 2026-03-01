Сред малцината скърбящи: "Хамас" плачат за Хаменей

Палестинската терористична група "Хамас" заявява, че скърби за върховния лидер на Иран Али Хаменей след убийството му и определи като „отвратително“ американско-израелското нападение, предаде "Ал Джазира". „Той предостави всички форми на политическа, дипломатическа и военна подкрепа на нашия народ, нашата кауза и нашата съпротива“, се казва в изявление на "Хамас". Според тях администрацията на САЩ и Израел „носят пълна отговорност за тази крещяща агресия и гнусно престъпление срещу суверенитета на Ислямска република Иран и за тежките ѝ последици за сигурността и стабилността в региона“, се казва в съобщението.

"Хамас" също така заяви, че арабските и мюсюлманските страни носят „политическа, правна и историческа отговорност да предприемат незабавни и решителни действия“.

Припомняме, че след смъртта на Хаменей - в Иран обявиха 40-дневен траур, но новината са смъртта на аятолаха предизвикаха радост сред населението на ислямската република, тъй като хората протестират срещу режима от доста време, за което много хора платиха с живота си.

Контраст от Запад

В контраст - в първата публична реакция на британското правителство на смъртта на върховния лидер на Иран, Джон Хили, британският министър на отбраната, заяви в неделя, че „малко хора ще скърбят“ за Али Хаменей.

„Иран и режимът, който той ръководи толкова дълго време, са източник на зло, убивайки собствените си граждани и финансирайки и изнасяйки тероризъм, включително към страни като Великобритания", каза той пред Sky News. ОЩЕ: Първи ирански признания за смъртта на Хаменей и смърт в семейството му. Освен Иран - Бахрейн и Дубай горят (ВИДЕА)