Любопитно:

В скръбта за Хаменей: Путин се нареди до "Хамас" и "Хизбула"

01 март 2026, 13:02 часа 647 прочитания 1 коментар
В скръбта за Хаменей: Путин се нареди до "Хамас" и "Хизбула"

В скръбта си за върховния ирански лидер Али Хаменей руският диктатор Владимир Путин се нареди до терористичните групировки "Хамас" и "Хизбула", става ясно от материал на "Ал Джазира". Обвиненият за военни престъпления в Украйна нарече убийството на Хаменей "цинично" и в нарушение на всички стандарти на човешкия морал и международното право.

Контролираната от руската държава информационна агенция ТАСС съобщи, че Путин е изразил съболезнованията си на Пезешкиан за убийството на върховния лидер на Иран. ОЩЕ: Сред малцината скърбящи: "Хамас" плачат за Хаменей

"Хизбула" и "Хамас" също плачат за Хаменей

От своя страна, Хамас осъди в неделя американско-израелската атака, при която беше убит аятолах Али Хаменей, върховният лидер на Иран и твърд поддръжник на палестинското ислямистко движение, като „отвратително престъпление“. „Ние в Хамас скърбим за загубата на аятолах Али Хаменей “, се казва в изявление на групата, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Ливанската шиитска групировка "Хизбула" призова в събота „държавите и народите в региона“ да се противопоставят на „агресията“ срещу Иран, без да уточнява дали възнамерява да се намеси. В неделя в изявление Наим Касем, ръководителят на проиранската ливанска групировка, обяви: „ Ще изпълним дълга си, като се изправим срещу агресията“, добавяйки: „Каквито и да са жертвите, няма да се откажем от пътя на съпротивата“ Хизбула не се е намесвала от началото в събота на мащабната атака на Съединените щати и Израел срещу Иран. ОЩЕ: Президентът Масуд: Иран иска отмъщение и няма да спре

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Али Хаменей Хамас Владимир Путин Хизбула война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес