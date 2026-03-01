В скръбта за Хаменей: Путин се нареди до "Хамас" и "Хизбула"

В скръбта си за върховния ирански лидер Али Хаменей руският диктатор Владимир Путин се нареди до терористичните групировки "Хамас" и "Хизбула", става ясно от материал на "Ал Джазира". Обвиненият за военни престъпления в Украйна нарече убийството на Хаменей "цинично" и в нарушение на всички стандарти на човешкия морал и международното право.

Контролираната от руската държава информационна агенция ТАСС съобщи, че Путин е изразил съболезнованията си на Пезешкиан за убийството на върховния лидер на Иран. ОЩЕ: Сред малцината скърбящи: "Хамас" плачат за Хаменей

Putin has expressed condolences to Iran’s President Pezeshkian over Khamenei’s killing. pic.twitter.com/kVeQYD03Gm — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

"Хизбула" и "Хамас" също плачат за Хаменей

От своя страна, Хамас осъди в неделя американско-израелската атака, при която беше убит аятолах Али Хаменей, върховният лидер на Иран и твърд поддръжник на палестинското ислямистко движение, като „отвратително престъпление“. „Ние в Хамас скърбим за загубата на аятолах Али Хаменей “, се казва в изявление на групата, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Ливанската шиитска групировка "Хизбула" призова в събота „държавите и народите в региона“ да се противопоставят на „агресията“ срещу Иран, без да уточнява дали възнамерява да се намеси. В неделя в изявление Наим Касем, ръководителят на проиранската ливанска групировка, обяви: „ Ще изпълним дълга си, като се изправим срещу агресията“, добавяйки: „Каквито и да са жертвите, няма да се откажем от пътя на съпротивата“ Хизбула не се е намесвала от началото в събота на мащабната атака на Съединените щати и Израел срещу Иран. ОЩЕ: Президентът Масуд: Иран иска отмъщение и няма да спре