"Няма да получите заложниците нито живи, нито мъртви": "Хамас" със заплаха към Израел

18 септември 2025, 21:18 часа 465 прочитания 0 коментара
Палестинската трористична групировка „Хамас“ обяви, че Израел със започването на мащабната сухопътна операция в град Газа се е отказал от освобождаването на държаните там заложници и няма да ги получи нито живи, нито мъртви. Изявлението е публикувано в Telegram канала на военното крило на групировката, бригадите „Иззедин ал-Касам“, цитирано от агенциите.

„Вашите затворници се намират в различни части на града и понеже Нетаняху е решил да ги убие всички, ние също няма да ги запазим живи. Началото на операцията в Газа и нейното разширяване означава, че няма да получите заложниците нито живи, нито мъртви“, пише в съобщението.

Бойците също така заплашиха да залавят израелски войници, участващи в сухопътната операция, твърдейки, че разполагат с „армия“ и „хиляди взривни устройства“. Преди дни Бенямин Нетаняху обяви, че армията на страната е започнала планирана мащабна сухопътна офанзива срещу град Газа. Заявената ѝ цел е да установи пълен контрол над града и да победи останалите милиции на „Хамас“ там.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
