Няма ли за Украйна? САЩ са изстреляли стотици ракети "Томахоук" към Иран, наблюдатели бият тревога

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отказа да предостави на Украйна така желаните далекобойни крилати ракети "Томахоук", достигащи до 2500 км в най-мощната си версия. В същото време въоръжените сили на САЩ са изстреляли над 850 от тях само през четирите седмици на войната с Иран, изразходвайки прецизните оръжия с темпо, което е разтревожило някои служители на Пентагона и е предизвикало вътрешни дискусии за това как да се осигури по-голям запас от тях, пише The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

Припомняме, че през есента на 2025 г. Пентагонът даде "зелена светлина" на Тръмп за доставка на ракетите към Киев - по данни на CNN, като заяви, че това няма да повлияе на американския арсенал. Финалното решение бе на президента и той отказа. Когато обаче трябва да се помогне на Израел и да се удари по Иран, явно действията на републиканеца са други.

Задават се сериозни проблеми

Ракетите, които могат да бъдат изстрелвани от надводни военни кораби и подводници на ВМС, са основен елемент от военните атаки на САЩ, откакто за първи път бяха използвани в бой през 1991 г. - по време на войната в Персийския залив. Но всяка година се произвеждат само няколкостотин, което означава, че глобалното предлагане е ограничено. Пентагонът не разкрива публично колко ракети има в запасите си.

„Томахоук“ са ценени отчасти заради големия си обхват, което намалява необходимостта да се изпращат американски пилоти в добре защитено въздушно пространство. Силната зависимост от тях в конфликта с Иран ще наложи спешни дискусии за това дали да се преместят някои ракети от други части на света, включително от Индо-Тихоокеанския регион. Ще се говори и за съгласувани дългосрочни усилия за производството на още ракети, казват пред WP няколко американски служители.

Пентагонът следи броя на използваните ракети „Томахоук“, като все повече се фокусира върху това какво ще означава темпът на изразходване не само за продължителна кампания срещу Иран, но и за бъдещи военни операции. Един от цитираните анонимни служители определя броя на останалите „Томахоук“ в Близкия изток като „тревожно нисък“, докато друг казва, че без да се вземат мерки, Пентагонът се приближава към изчерпване на ракетите в региона.

Пентагонът отрича да има липса

Шон Парнел, който е говорител на Пентагона, твърди, че американските въоръжени сили „разполагат с всичко необходимо, за да изпълнят всяка мисия по време и на място, избрани от президента, и в рамките на всеки график“.

Той заяви без доказателства, че медиите са „пристрастни и обсебени от идеята да представят най-силната армия в света като слаба“, и добави, че анализът на използването на оръжия досега във войната погрешно създава впечатлението, че Министерството на отбраната не е осигурило на американския персонал „всички предимства за успех“. С такива думи само се правел опит да се "породят съмнения в съзнанието на американския народ“.

Най-новата версия на "Томахоук" струва 3,6 млн. долара: с колко разполагат САЩ?

Съвременните „Томахоук“ са в експлоатация от 2004 г. и позволяват на американските сили да комуникират с ракетата чрез сателит. Те могат да поразяват предварително програмирани цели или да локализират противници в движение чрез GPS. Също могат да кръжат над бойното поле и разполагат с камера, способна да предава информация за щетите.

Най-новите версии на ракетата могат да струват до 3,6 милиона долара за брой и изискват до две години за производство, гласят документи на Военноморските сили на САЩ. През последните години те са били закупувани на малки партиди, като само 57 са били включени в миналогодишния бюджет за отбрана.

Много от над 850-те изстреляни ракети „Томахоук“ срещу Иран са използвани за атака в първите дни на операция „Епична ярост“, казват източници на The Washington Post. Сред тях е поне една, която е ударила района на началното училище в иранския град Минаб в началото на операцията. Американски служители започнаха разследване на инцидента, за който иранските власти заявиха, че е убил стотици хора: Тръмп откачи: Иран имал "Томахоук" и бомбардирал свое девическо училище с нея. Иранците не били мирни, защо да им помага? (ВИДЕО).

Макензи Игълън, старши научен сътрудник в Американския институт за предприемачество, твърди, че преди началото на операция „Епична ярост“ в края на февруари Военноморските сили вероятно са разполагали с между 4000 и 4500 ракети „Томахоук“. Други военноморски анализатори посочват, че броят им може да е значително по-малък – може би по-близо до 3000 – след интензивното им използване в последните операции, включително ударите на администрацията на Тръмп през миналата година в Иран, Йемен и Нигерия.

Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания, заяви, че ако военните са изстреляли повече от 800 ракети „Томахоук“ срещу Иран, „това би било около една четвърт от общия запас и би оставило голяма празнина за конфликт в западната част на Тихия океан“. Неговият мозъчен тръст оценява, че ВМС може да е разполагал с едва 3100 ракети „Томахоук“ в началото на войната преди месец.

Ракетата се произвежда от Raytheon с помощта на други производители. Отбранителната промишленост има капацитет да произвежда около 600 такива ракети годишно, по думи на Райън Бробст, заместник-директор на Центъра за военна и политическа мощ при Фондацията за защита на демокрациите.

Американските въоръжени сили също така са изстреляли над 1000 ракети за противовъздушна отбрана в отговор на иранските контраатаки в региона, включително от системите Patriot и THAAD, които се считат за най-модерните в света - това е информация на други двама служители, запознати с въпроса. Запасите от тези оръжия също са ограничени и не се оповестяват публично.

