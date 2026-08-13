Скандал Токио - Москва: Япония избухна заради първото стъпване на Путин на Курилските острови (СНИМКИ)

Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика днес руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да "изрази категоричен протест" срещу посещението на Владимир Путин днес на Курилските острови, които след Втората световна война са под контрола на Русия, но Япония ги смята за незаконно окупирани от Москва.

Япония е отправила остър протест срещу визитата на руския лидер, която е първа за него откакто е на президентския пост.

Днес Путин е на остров Итуруп, един от четирите южни Курилски острова, като той посети рибопреработвателно предприятие и се срещна с губернатора на Сахалинска област. Още: Путин като адмирал на Курилските острови - възможно най-далеч от украинските дронове. Япония с остър протест

Снимки: kremlin.ru