Иран опроверга Тръмп: Ормузкият проток остава блокиран

Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава "блокиран". "Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран", написа в X новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив.

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По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ упражняват "пълен контрол" върху Ормузкия проток. "САЩ упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток. И смятам, че ще го запазим! Нашата морска блокада е наричана от всички: "Стена от стомана" и Иран не може да направи нищо срещу това", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"Те нямат военноморски флот, нямат военновъздушни сили, войниците, които са им останали, не получават заплати, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е опустошен и се разбягва, а "Ръководството" им е, в най-добрия случай, нестабилно! Нямат пари – страната им е "разрушена". Всичко, което имат, са фалшиви новини и 300% инфлация, а положението се влошава! Иран е способен само на приказки и на никакви действия, той вече не е "страшилището на Близкия изток“. Хвала на Аллах!", допълни Тръмп в публикацията си.